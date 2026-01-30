Pamela López volvió a estar en el foco mediático luego de las explosivas declaraciones de su expareja Christian Cueva en sus redes sociales. En un mensaje que ha sacudido la farándula nacional, el mediocampista dejó entrever supuestas traiciones por parte de su aún esposa, involucrando a figuras conocidas del fútbol y el espectáculo en presuntos amoríos que habrían ocurrido en Trujillo.

Ante la gravedad de los señalamientos, la popular ‘KittyPam’ rompió su silencio para aclarar la naturaleza de su vínculo con los personajes mencionados, especialmente con Manuel ‘Tenchy’ Ugaz. López no solo rechazó las acusaciones de infidelidad, sino que calificó la actitud de su expareja como un intento de intimidación que no ha logrado quebrar su tranquilidad. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CÓMO SE DEFENDIÓ PAMELA LÓPEZ FRENTE A LAS ACUSACIONES DE INFIDELIDAD?

La trujillana negó rotundamente haber mantenido cualquier tipo de relación sentimental con los personajes señalados por el padre de sus hijos. Según su testimonio, el contacto con el exfutbolista Tenchy Ugaz se limita a una amistad de mucho tiempo que inició en su juventud debido a que ambos comparten la misma ciudad de origen. Respecto a los exfutbolistas Edwin Pérez y el ‘Colo’ Ibáñez, la influencer aseguró ni siquiera conocerlos, aunque admitió haber coincidido con el músico Dayron Martin hace mucho tiempo. “Nunca tuve ningún romance, no es verdad”, sostuvo para América TV.

López interpretó estos ataques como una estrategia de Cueva para desestabilizarla emocionalmente. “Él cree que a mí me asusta o de repente me desestabiliza y no, no es así, al contrario, me encanta porque yo sí sé cómo contestarle”, expresó.

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE TENCHY UGAZ AL VERSE INVOLUCRADO?

Por su parte, Manuel ‘Tenchy’ Ugaz manifestó su profunda indignación al verse involucrado en los problemas maritales de la pareja. El exdefensor criticó que se utilice su nombre de forma gratuita y basada en rumores sin fundamento. Además, recalcó que su situación familiar es sólida y que su esposa está al tanto de la falsedad de estas especulaciones, según informa el diario La República.

Ugaz fue tajante al exigir respeto y anunció medidas legales si el jugador de Juan Pablo II insiste en vincularlo con López. “Nunca lo he mencionado y no entiendo por qué tiene que involucrarme en sus problemas, además, no puede salir a decir, ‘me contaron’”, sentenció molesto, concluyendo con una advertencia clara: “Si me vuelve a mencionar, le mandaré su carta notarial”.

Tenchy Ugaz. | Foto: Allengino Quintana / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTA

¿CUÁL FUE EL CONTENIDO DEL POLÉMICO MENSAJE DE CUEVA QUE ENCENDIÓ LAS REDES SOCIALES?

El pasado martes 27 de enero, el mediocampista nacional sacudió las redes sociales al difundir un comunicado en Instagram donde sugería que su aún esposa, Pamela López, no habría sido honesta. Con un tono desafiante, Cueva aludió a un pasado oculto en Trujillo y mencionó directamente a exjugadores como Tenchy Ugaz, Colo Ibáñez y Edwin Pérez, dejando entrever vínculos que habrían afectado su relación anterior.

En su publicación, el futbolista fue enfático al declarar: “Tremendo rabo de paja que tienes, pero llegó el momento de decir todo lo que sé”, añadiendo además la frase “ahora sí averigüen bien la historia”, lo que dejó a sus seguidores a la espera de más revelaciones, especialmente tras advertir con un enigmático “se viene más”.