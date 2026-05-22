Por Redacción EC

La granja VIP’ es un reality de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llegar hasta la final para ganar el gran premio de la primera temporada: S/ 100 000. De hecho, diversas figuras de la farándula peruana, como Mónica Torres, Paul Michael, Renato Rossini, Gabriela Herrera, Diego Chávarri, entre otros, han generado que el programa continúe dando de qué hablar diariamente en los medios de espectáculos y redes sociales. En esta oportunidad, un ambiente tenso se vivió durante el programa de convivencia, luego de que Shirley Arica y Samahara Lobatón cuestionaran el comportamiento de Pamela López, lo que originó un cruce de palabras. Estos enfrentamientos han llamado la atención de los seguidores debido a las fuertes revelaciones que realizaron en vivo. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.