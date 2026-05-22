‘La granja VIP’ es un reality de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llegar hasta la final para ganar el gran premio de la primera temporada: S/ 100 000. De hecho, diversas figuras de la farándula peruana, como Mónica Torres, Paul Michael, Renato Rossini, Gabriela Herrera, Diego Chávarri, entre otros, han generado que el programa continúe dando de qué hablar diariamente en los medios de espectáculos y redes sociales. En esta oportunidad, un ambiente tenso se vivió durante el programa de convivencia, luego de que Shirley Arica y Samahara Lobatón cuestionaran el comportamiento de Pamela López, lo que originó un cruce de palabras. Estos enfrentamientos han llamado la atención de los seguidores debido a las fuertes revelaciones que realizaron en vivo. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ SHIRLEY ARICA Y SAMAHARA LOBATÓN CUESTIONARON EL COMPORTAMIENTO DE PAMELA LÓPEZ?

A solo tres semanas para la gran final en ‘La granja VIP’, los participantes realizan sus mejores estrategias para llevarse el ansiado premio. Es así que, el pasado 20 de mayo, durante la gala de nominaciones, se vivió un tenso momento que llamó la tensión de más de uno. Durante su participación, Shirley Arica decidió votar por Pamela López para que pase a sentencia, argumentando que le habría deseado la muerte a Pati Lorena, comentario que calificó como inoportuno.

“Siento que eres una persona que va de cero a 100 en cuestión de segundos. Esta semana he estado más presente en las actitudes de mis compañeros. Casi siempre no me importa lo que hace el resto, es la verdad, pero he estado más observadora y te he visto con unos comportamientos y unos comentarios bastante desafortunados, como deseándole la muerte a otra persona. Creo que uno puede a veces salirse de los cabales, pero siempre hay que mantener la cordura”, dijo la modelo.

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Por su parte, la pareja de Paul Michael no se quedó callada y reconoció su error; sin embargo, dejó entrever que no permitirá que la califiquen como mentirosa en referencia a conflictos con otras de sus compañeras del reality. “Sí, es correcto lo que dices. Evidentemente, hay personas que se salen de la cordura. No considero que eso sea algo grave, sin embargo, lo asumo. Puedo hacer mea culpa por jurar por la vida de personas que yo considere, pero no por la vida del resto. Sin embargo, cuando me toque sacar las garras para defender mi verdad o la única verdad, a veces piso el acelerador”, expresó.

Asimismo, la polémica no quedó ahí y en el turno de Samahra Lobatón optó también por nominar a la norteña. “Creo que tú y yo no tenemos una mala relación ni nos llevamos mal. No siento ningún tipo de cosas mal entre nosotras, pese a todo lo que ha pasado anteriormente. Pero creo que desearle la muerte a alguien es algo muy fuerte. Tdos podemos tener nuestro sube y baja y yo no soy quién para decírtelo porque soy la menos indicada, pero tú te prendes también, Pamela. Y desear la muerte, para mí, es algo muy fuerte”, dijo.

¿QUÉ NUEVOS DETALLES REVELÓ PAMELA LÓPEZ SOBRE LAS SUPUESTAS INFIDELIDADES DE CHRISTIAN CUEVA?

En una edición de ‘La granja VIP’, Pamela López abrió su corazón y relató los momentos dolorosos que atravesó en su vida sentimental, marcada por escándalos y cuestionamientos. De acuerdo con la trujillana, luego de que el propio futbolista le revelara sus infidelidades, ella tenía pensado perdonarlo y darle una oportunidad; sin embargo, sus actos hicieron que finalmente se alejara del padre de sus hijos. Asimismo, durante la conversación con su compañera Gabriela Herrera, la también empresaria confesó que habían muchas mujeres involucradas, dejando sorprendido a la bailarina.

“Mi promesa era darle una oportunidad si él me contaba, pero empecé a sentir asco, me quería besar y sentía un rechazo. Quería escupirle en la cara, tenía asco, repudio. No quería que ni me toque porque me imaginaba todas las cochinadas que hice que me confesara. Ay, eran muchas. Por otra y gracia del Espíritu Santo no tengo nada, estoy sana”, relató. De esta manera, López abre un capítulo más al brindar detalles de lo difícil que vivió con el deportista durante los años de relación, marcada por agresiones físicas y psicológicas.