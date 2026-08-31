Por Manuel Gomez

No cabe duda de que ‘Combate’ fue uno de los programas más populares que se emitió entre 2011 y 2018, enfrentando al “Equipo Rojo” y “Equipo Verde” en diversas pruebas físicas y de destreza. De hecho, el reality se convirtió en una vitrina para varias figuras de la televisión peruana y ganó notoriedad por los romances, enfrentamientos y polémicas que protagonizaron sus participantes. Sin embargo, tras varios años fuera de la pantalla, ATV dio a conocer por todo lo alto el regreso del programa de competencias con nuevos participantes que buscarán conquistar al público y convertirse nuevamente en protagonistas de distintas historias y polémicas. Frente a ello, anunciaron una convocatoria presencial para el casting, dirigida a jóvenes que cumplan con los requisitos establecidos para formar parte del renovado espacio. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.