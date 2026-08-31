No cabe duda de que ‘Combate’ fue uno de los programas más populares que se emitió entre 2011 y 2018, enfrentando al “Equipo Rojo” y “Equipo Verde” en diversas pruebas físicas y de destreza. De hecho, el reality se convirtió en una vitrina para varias figuras de la televisión peruana y ganó notoriedad por los romances, enfrentamientos y polémicas que protagonizaron sus participantes. Sin embargo, tras varios años fuera de la pantalla, ATV dio a conocer por todo lo alto el regreso del programa de competencias con nuevos participantes que buscarán conquistar al público y convertirse nuevamente en protagonistas de distintas historias y polémicas. Frente a ello, anunciaron una convocatoria presencial para el casting, dirigida a jóvenes que cumplan con los requisitos establecidos para formar parte del renovado espacio. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE SERÁ EL CASTING DEL RELANZAMIENTO DE ‘COMBATE’?

Luego de varios años fuera de las pantallas, el reality ‘Combate’ regresa a la televisión a través de la señal de ATV, para alegría de sus seguidores, en la cual marcó a una generación que creció viendo a figuras como Mario Hart, Mario Irivarren, Paloma Fiuza, Micheille Soifer y Sheyla Rojas. Sin embargo, en medio de las especulaciones por saber quiénes serán los conductores y participantes históricos que regresarían al programa, la producción anunció el casting para jóvenes de 18 a 25 años que quieran formar parte de esta nueva generación. Para ello, los interesados en asistir a la convocatoria presencial deberán tener en cuenta que el casting se realizará este sábado 12 de septiembre, desde las 10:00 a. m., en la sede central de ATV, ubicada en la avenida Arequipa 3570, en San Isidro.

¿CUÁNTO DINERO GANABA DUCELIA ECHEVARRÍA EN ‘COMBATE’?

Ducelia Echevarría contó pormenores de su sueldo y participación en el programa ‘Combate’ por medio de una entrevista que le brindó al diario Trome. La modelo mencionó que durante su participación tuvo que hacer de todo, por lo que se le hacía difícil generar muchos ingresos en los primeros meses.

“Empiezo a entrar en ese ritmo de competencia, pero mi hija cumplió un año y no ganaba mucho, en ‘Combate’ ganaba poquísimo. Pregúntale a Ney Guerrero. Creo que el primer y el segundo mes no me pagaron, pagué mi derecho de piso, después me pagaron 2 000 soles y luego me subieron a 4 000 fue lo máximo que gané ahí”, dijo.