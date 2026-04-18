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Los asistentes podrán acceder a un catálogo de miles de ejemplares distribuidos por las principales discotiendas del país | Foto: Difusión
Los asistentes podrán acceder a un catálogo de miles de ejemplares distribuidos por las principales discotiendas del país | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Este 19 de abril, el Hotel Naia de Miraflores será la sede de una nueva edición del Tour del Disco, un espacio de ingreso gratuito que reunirá a coleccionistas, melómanos y especialistas del sector.

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