Este 19 de abril, el Hotel Naia de Miraflores será la sede de una nueva edición del Tour del Disco, un espacio de ingreso gratuito que reunirá a coleccionistas, melómanos y especialistas del sector.

El evento, organizado por Discos Eternos y patrocinado por la Cámara Peruana del Disco, busca fomentar la cultura del vinilo a través de la comercialización, el aprendizaje y la apreciación sonora.

Durante ambas jornadas, los asistentes podrán acceder a un catálogo de miles de ejemplares distribuidos por las principales discotiendas del país.

Además de la exhibición, la programación incluye talleres de mezcla, firmas de autógrafos y sesiones de escucha.

Uno de los hitos de esta edición será la presentación oficial de "Uno es uno" (Versión Noel), la más reciente producción en vinilo del reconocido artista Noel Schajris.

Asimismo, la propuesta musical está encabezada por la DJ chilena Paula Achurra, egresada de la academia Sound Creative en Santiago, que llega tras recorrer escenarios en Italia, Brasil y Argentina.

La esposa de Reimond Manco, Lilia Moretti, decide poner fin a su matrimonio después de que el programa Magaly TV La Firme revelara chats y videos comprometedores del exfutbolista con una joven seguidora identificada como Maydiel, donde le enviaba material privado.

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Su estilo se caracteriza por integrar lo clásico con lo contemporáneo, transformando cada set en un “viaje por épocas y geografías del sonido” basado en la escucha consciente.

Para finalizar las actividades, se llevará a cabo un after party en The Coffee Shot, donde Paula Achurra compartirá cabina con el DJ Adolfo Bolívar.

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