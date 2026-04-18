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El estreno, que ya se encuentra disponible en YouTube y plataformas, fusiona la estética del pop contemporáneo con la esencia del folclore peruano | Foto: YouTube (Captura) / Composición EC
El estreno, que ya se encuentra disponible en YouTube y plataformas, fusiona la estética del pop contemporáneo con la esencia del folclore peruano | Foto: YouTube (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

El dúo Miranda! y la cantante Soledad Pastorutti lanzaron una nueva versión de “Vienes y te vas”, la emblemática composición del cantautor peruano William Luna, que ya se encuentra disponible en YouTube y plataformas digitales, fusionando la estética del pop contemporáneo con la esencia del folclore.

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