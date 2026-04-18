El dúo Miranda! y la cantante Soledad Pastorutti lanzaron una nueva versión de “Vienes y te vas”, la emblemática composición del cantautor peruano William Luna, que ya se encuentra disponible en YouTube y plataformas digitales, fusionando la estética del pop contemporáneo con la esencia del folclore.

La iniciativa surge dentro de “Casa Sole”, un proyecto de sesiones íntimas liderado por Pastorutti. En esta ocasión, Ale Sergi y Juliana Gattas se unieron para reinterpretar el tema que Luna estrenó en el año 2000.

En ese sentido, la producción musical, dirigida por Colo Vasconcellos, tuvo un ensamble musical que incluyó zampoñas, charangos y violines, respetando la identidad sonora del sencillo original.

“Esta vez quisimos darle una vuelta muy especial junto a Miranda!, amigos con quienes hace tiempo teníamos ganas de cantar… y le pusieron su toque tan propio”, expresó Soledad a través de sus redes sociales.

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¿Qué dijo William Luna sobre la versión argentina de su canción?

Por su parte, William Luna recibió la noticia con entusiasmo desde Perú, destacando que esta versión no solo refresca su obra, sino que le otorga una vitrina internacional de gran magnitud.

“Me siento agradecido a Dios por tantas bendiciones que me ha dado esta canción... me pone entre los artistas que hicieron una canción tan sencilla que puede llegar hasta el Grammy" , afirmó Luna en Infobae.

William Luna

Para luego indicar: “No cobré nada, solo pedí respetar los derechos de autor. Este disco será importantísimo para nuevas generaciones que aman la música de los Andes y de Latinoamérica”.

Finalmente, el autor peruano celebró que los argentinos hayan respetado los patrones fundamentales de la creatividad andina, asegurando que su composición sigue vigente porque “el folclore tiene la capacidad de quedarse por generaciones”.

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