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El repertorio para la jornada en Lima integrará composiciones propias y piezas del cancionero tradicional cubano | Foto: Instagram
El repertorio para la jornada en Lima integrará composiciones propias y piezas del cancionero tradicional cubano | Foto: Instagram
Por Redacción EC

El artista cubano Alain Pérez anunció que se presentará, por primera en Lima, junto a su orquesta completa el próximo sábado 30 de mayo, en el Centro de Convenciones Maracaná, ubicado en Jesús María, como parte de su gira mundial “Fiesta Tour”.

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