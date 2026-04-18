El artista cubano Alain Pérez anunció que se presentará, por primera en Lima, junto a su orquesta completa el próximo sábado 30 de mayo, en el Centro de Convenciones Maracaná, ubicado en Jesús María, como parte de su gira mundial “Fiesta Tour”.

La escala en Perú es una de las pocas paradas confirmadas en Latinoamérica dentro de una agenda que contempla fechas en Europa y, posteriormente, en Japón. El evento es organizado por Inquieta Cultural y producido por Womands Production.

El repertorio para la jornada en Lima integrará composiciones propias y piezas del cancionero tradicional cubano. Las entradas están disponibles en Ticketmaster.

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¿Quién es Alain Pérez?

Pérez, ganador del Latin Grammy, cuenta con una trayectoria de tres décadas en la que ha trabajado como bajista, arreglista y productor.

En su historial destacan colaboraciones con figuras de la música internacional como Paco de Lucía, Celia Cruz, Gilberto Santa Rosa, Issac Delgado y Diego “El Cigala”.

Así, el músico mantiene un vínculo profesional con la industria peruana desde 2022, año en que produjo el material discográfico de la salsera Daniela Darcourt, incluyendo la colaboración en el tema “Cuando el amor se acaba”.

Detalles del evento

Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026

Sábado 30 de mayo de 2026 Lugar: Centro de Convenciones Maracaná, Jesús María

Centro de Convenciones Maracaná, Jesús María Distribución: Ticketmaster Perú

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