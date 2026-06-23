El cantante, compositor y productor peruano El Joven Paiva presenta oficialmente “Pompeya”, su nuevo sencillo, como parte de una renovada etapa artística en solitario. La canción, acompañada de un impactante videoclip oficial de factura cinematográfica, combina elementos del pop alternativo, la electrónica y sonidos afroperuanos para construir una experiencia intensa, emocional y profundamente personal.

Con una identidad sonora propia, “Pompeya” marca un paso decisivo en la evolución de uno de los artistas más versátiles de la nueva generación musical peruana.

“Pompeya” habla sobre una mujer muy atractiva y admirada por todos, cuya belleza y presencia impactan a cualquiera que la vea. El Joven Paiva la compara con el volcán de Pompeya, pues la percibe intensa, poderosa y capaz de “arrasar” emocionalmente con quien se acerca a ella.

“Quise crear una canción honesta, que conecte con las emociones reales de las personas y que, al mismo tiempo, refleje la búsqueda constante de mi identidad artística”, señala El Joven Paiva.

El Joven Paiva presentó su nuevo sencillo titulado 'Pompeya' | Foto: Difusión

Con este lanzamiento, el artista reafirma su intención de expandir los límites de su propuesta musical y consolidar una voz auténtica dentro de la escena independiente latinoamericana.

Detrás de este nuevo capítulo existe una sólida trayectoria. Bruno Paiva, conocido artísticamente como El Joven Paiva, acumula más de una década de trabajo ininterrumpido en la industria musical. Como fundador, compositor y líder creativo de Temple Sour, participó en la creación de más de 30 canciones, desarrollando un sonido que le permitió construir una comunidad fiel de seguidores y posicionarse como una de las voces emergentes más interesantes del circuito alternativo peruano.

Su capacidad para transitar con naturalidad entre distintos géneros y su constante exploración artística lo han convertido en un creador difícil de encasillar, siempre dispuesto a reinventarse.

Actualmente, El Joven Paiva desarrolla una carrera solista en la que convergen influencias del rap, reggae, electrónica, pop y música alternativa, manteniendo como sello distintivo la fusión de estilos, la honestidad narrativa y una búsqueda permanente de nuevas sonoridades. Su música destaca por la sensibilidad de sus letras, la riqueza de sus atmósferas y una visión artística que apuesta por romper fronteras musicales sin perder autenticidad.

Con “Pompeya”, El Joven Paiva no solo presenta una canción: abre las puertas de un universo creativo que promete convertirse en una de las propuestas más sorprendentes de la música peruana contemporánea. Un artista en plena transformación, una historia que recién comienza y una voz que merece ser escuchada.

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