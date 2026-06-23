Con este lanzamiento, el artista reafirma su intención de expandir los límites de su propuesta musical | Foto: Difusión
Con este lanzamiento, el artista reafirma su intención de expandir los límites de su propuesta musical | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El cantante, compositor y productor peruano El Joven Paiva presenta oficialmente “Pompeya”, su nuevo sencillo, como parte de una renovada etapa artística en solitario. La canción, acompañada de un impactante videoclip oficial de factura cinematográfica, combina elementos del pop alternativo, la electrónica y sonidos afroperuanos para construir una experiencia intensa, emocional y profundamente personal.