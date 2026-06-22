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Resumen

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Por Oscar García

Existe en la música pop una larga tradición de discos escritos desde la depresión, la ira o el desencanto que deja el fin de una relación. Les llaman “discos de ruptura” y los ejemplos sobran: Rumours de Fleetwood Mac, Sea Change de Beck, Blood on the Tracks de Bob Dylan o Tunnel of Love de Bruce Springsteen —probablemente el mejor álbum jamás escrito sobre un divorcio—. La lista es interminable. Casi todos comparten un mismo ADN: un artista utilizando sus canciones para procesar una pérdida, exorcizar fantasmas o ajustar cuentas con sus recuerdos. Olivia Rodrigo, de 23 años, ha convertido el desamor en una de las materias primas de su obra, pero nunca lo había abordado con la precisión casi clínica que exhibe en You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Lo curioso es que su nuevo álbum no nació con esa intención. Una decepción amorosa la obligó a regresar al estudio cuando el proyecto estaba prácticamente terminado y a reescribir parte del material. Rodrigo quería hacer un disco sobre enamorarse; terminó publicando uno sobre lo que queda de nosotros cuando la persona amada ya no está.

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