El procedimiento se activará a las 8:00 p.m. exactamente 30 días antes de cada presentación en la capital | Foto: BTS
El procedimiento se activará a las 8:00 p.m. exactamente 30 días antes de cada presentación en la capital | Foto: BTS
Por Redacción EC

El furor por la llegada de BTS a Lima aumenta conforme se acercan sus esperados conciertos en el estadio San Marcos, programados para el 7, 9 y 10 de octubre. Durante estas fechas, miles de fans peruanos verán por primera vez a sus ídolos surcoreanos, quienes regresan a los escenarios con su gira mundial ‘Arirang’ tras cumplir con el servicio militar obligatorio.

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