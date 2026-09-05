El furor por la llegada de BTS a Lima aumenta conforme se acercan sus esperados conciertos en el estadio San Marcos, programados para el 7, 9 y 10 de octubre. Durante estas fechas, miles de fans peruanos verán por primera vez a sus ídolos surcoreanos, quienes regresan a los escenarios con su gira mundial ‘Arirang’ tras cumplir con el servicio militar obligatorio.

En ese sentido, Ticketmaster, empresa encargada de la venta de entradas para los conciertos de BTS en Lima informó que los boletos podrán transferirse por única vez desde septiembre mediante la app Quentro, con el objetivo de reducir estafas y la reventa ilegal.

El procedimiento estará habilitado desde las 8:00 p.m., exactamente 30 días antes de cada presentación. De esta manera, los asistentes que necesiten transferir sus entradas para el concierto del 7 de octubre podrán hacerlo desde el 7 de septiembre.

De igual modo, para la fecha del 9 de octubre, desde el 9 de septiembre y para el show del 10 de octubre, desde el 10 de septiembre.

El gerente de Ticketmaster Perú, Hippie González, explicó a Andina que la transferencia única por boleto responde a una disposición del promotor para evitar la especulación y reventa.

BTS en Perú: El impacto de HYBE en la música y la cultura global

Asimismo, la empresa aclaró que las entradas del paquete Soundcheck VIP (S/ 2.591) también son transferibles, aunque los correos con la información seguirán llegando al comprador original, quien deberá reenviar los datos al destinatario final.

En paralelo, la Policía Nacional implementó un patrullaje virtual ante posibles intentos de fraude, mientras que BIGHIT Music alertó sobre páginas falsas que ofrecen supuestas membresías ARMY y entradas oficiales.

Los precios de los boletos para las presentaciones de BTS en Lima van desde los S/ 483 en las zonas Tribuna Norte y Sur hasta los S/ 2.591 en el sector VIP.

VIDEO RECOMENDADO: