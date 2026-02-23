“El corazón del lobo” lidera la presencia peruana en la shortlist de los XIII Premios PLATINO XCARET

El cine peruano pisa fuerte en la XIII edición de los Premios PLATINO XCARET. Con seis candidaturas en la lista corta de 20 por categoría, “El corazón del lobo”, dirigida por Francisco Lombardi, se posiciona como la producción peruana con mayores opciones de alcanzar las nominaciones finales.

La organización anunció un total de 190 obras audiovisuales seleccionadas en esta primera criba, que antecede a la lista definitiva de nominados. Los ganadores se darán a conocer el 9 de mayo de 2026 en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en la Riviera Maya (México).

Las cartas peruanas en competencia

En la categoría de Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Perú compite con "Cuadrilátero", dirigida por Daniel Rodríguez Risco. El propio Francisco Lombardi aspira al galardón a Mejor Dirección por "El corazón del lobo".

En el apartado interpretativo, Valentina Saba figura como candidata a Mejor Interpretación Femenina de Reparto por "Cuadrilátero". El guion de esta misma película, firmado por Daniel Rodríguez Risco y Gonzalo Rodríguez Risco, también se encuentra en carrera, mientras que Karin Zielinski aspira a Mejor Música Original por "El corazón del lobo".

El documental "Vino la noche", de Paolo Tizón, compite en su categoría, y la animación "Kayara: La princesa inca", de César Zelada y Dirk Hampel, busca un lugar entre las finalistas. En comedia, "Soltera casada viuda divorciada 2″, dirigida por Ani Alva Helfer, también integra la shortlist.

Asimismo, "El corazón del lobo" opta al Premio al Cine y Educación en Valores.

Presencia técnica

El cine peruano también destaca en las categorías técnicas. Entre los seleccionados figuran Mario Frías ("Mistura") en Dirección de Arte; Teo Delgado ("El corazón del lobo") en Dirección de Fotografía; Eric Williams ("El corazón del lobo") en Montaje; David Romero ("El corazón del lobo") en Sonido; Diego Velásquez ("Cuadrilátero") en Efectos Especiales; Leslie Hinojosa ("Mistura") en Vestuario; y Laura Quijandría ("Mistura") en Maquillaje y Peluquería.

Una gala con proyección internacional

Además de las categorías competitivas, la ceremonia entregará el Premio PLATINO de Honor, que en ediciones anteriores ha reconocido a figuras como Eva Longoria, Cecilia Roth, Benicio del Toro, Carmen Maura, Diego Luna, Raphael, Adriana Barraza, Edward James Olmos, Ricardo Darín, Antonio Banderas y Sonia Braga.

La XIII edición de los Premios PLATINO XCARET entra así en su recta final, consolidándose como uno de los principales escaparates del audiovisual iberoamericano y una plataforma clave para la proyección internacional del cine peruano.