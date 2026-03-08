El futbolista Jesús Barcosse mostró preocupado por su pareja Melissa Klug, quien lleva más de dos semanas atrapada en una de las islas Maldivas tras el cierre de vuelos por el conflicto en Medio Oriente.
El futbolista Jesús Barcosse mostró preocupado por su pareja Melissa Klug, quien lleva más de dos semanas atrapada en una de las islas Maldivas tras el cierre de vuelos por el conflicto en Medio Oriente.
Melissa Klug ya lleva más de dos semanas varada en una de las Islas Maldivas. La ‘Blanca de Chucuito’ vive un momento de incertidumbre y frustración al no poder regresar a Perú; sin embargo, no está sola, su pareja Jesús Barco le brinda apoyo emocional a la distancia.
Por otro lado, lo que comenzó como unas vacaciones de cumpleaños por Europa y las Islas Maldivas terminó en una situación preocupante para Melissa Klug y sus amigas.
El conflicto entre Irán y Emiratos Árabes Unidos provocó el cierre de aeropuertos y la suspensión de vuelos en Dubai, donde miles de personas, incluida Melissa Klug, se quedaron sin posibilidades de retornar a sus países.
“Muy buenos días por aquí, muy buenas noches por allá. Seguimos aquí, seguimos por aquí... Hoy día siete de marzo, dicen que a las veintitrés y cincuenta (11:50pm) de la noche levantan los vuelos. Esperemos con fe”, compartió Klug en un video.
De esta manera, la conocida figura del espectáculo nacional se mostró preocupada por la falta de opciones para regresar a Perú en medio del conflicto y la tensión que se vive en Medio Oriente.
Melissa Klug vive una pesadilla en Dubai tras un viaje cumpleañero con amigas que pasó por Europa y Maldivas, donde nadó con tiburones. Cancelaron los vuelos, solo permiten residentes; desesperada por volver a Perú con sus hijos, angustiado por la incertidumbre y ver familias varadas.[1][2][3]