El futbolista Jesús Barcos se mostró preocupado por su pareja Melissa Klug, quien lleva más de dos semanas atrapada en una de las islas Maldivas tras el cierre de vuelos por el conflicto en Medio Oriente.

Melissa Klug ya lleva más de dos semanas varada en una de las Islas Maldivas. La ‘Blanca de Chucuito’ vive un momento de incertidumbre y frustración al no poder regresar a Perú; sin embargo, no está sola, su pareja Jesús Barco le brinda apoyo emocional a la distancia.

En una interacción reciente en redes sociales, Melissa le preguntó si “la extrañaba”, donde el futbolista le contestó con mucho humor: “Agarra un avión privado. Nada más y ven ya”.

Jesús Barco reafirma que quiere casarse con Melissa Klug tras beso en "Esta noche". (Foto: Instagram)

Además, el futbolista no dudo de seguir compartiendo su preocupación y respondió a sus seguidores que su deseo es que Melissa Klug regrese pronto a su lado, para reunirse con toda su familia.

“Nada me haría más feliz que verte de vuelta con nuestra hija”, respondió el futbolista a unos de sus seguidores tras ser consultado por su prometida.

Melissa Klug varada en Islas Maldivas

Por otro lado, lo que comenzó como unas vacaciones de cumpleaños por Europa y las Islas Maldivas terminó en una situación preocupante para Melissa Klug y sus amigas.

Melissa Klug y Jesús Barco

El conflicto entre Irán y Emiratos Árabes Unidos provocó el cierre de aeropuertos y la suspensión de vuelos en Dubai, donde miles de personas, incluida Melissa Klug, se quedaron sin posibilidades de retornar a sus países.

“Muy buenos días por aquí, muy buenas noches por allá. Seguimos aquí, seguimos por aquí... Hoy día siete de marzo, dicen que a las veintitrés y cincuenta (11:50pm) de la noche levantan los vuelos. Esperemos con fe”, compartió Klug en un video.

De esta manera, la conocida figura del espectáculo nacional se mostró preocupada por la falta de opciones para regresar a Perú en medio del conflicto y la tensión que se vive en Medio Oriente.