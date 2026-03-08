Resumen

Melissa Klug recibe apoyo de Jesús Barco. (Foto: Archivo GEC)
Por Redacción EC

El futbolista Jesús Barcos se mostró preocupado por su pareja Melissa Klug, quien lleva más de dos semanas atrapada en una de las islas Maldivas tras el cierre de vuelos por el conflicto en Medio Oriente.

