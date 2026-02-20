Samahara Lobatón protagonizó emotivo reencuentro con Youna en los Estados Unidos

Samahara Lobatón y Yonathan Horna (Youna) se reencontraron en Estados Unidos, en lo que parece una reconciliación, donde el foco fue el bienestar de su hija mayor y el apoyo emocional ante el diagnóstico de leucemia del barbero.

A través de transmisiones en vivo en las plataformas TikTok y Kick, la expareja se dejó ver en situaciones de complicidad, compartiendo bailes, abrazos e incluso gestos de coqueteo en un restobar local.

¿Por qué se reencontraron Samahara y Youna en Estados Unidos?

El encuentro también incluyó a Melissa Klug, madre de la influencer, quien aparentemente aprobó este acercamiento familiar, dando su aparente visto bueno al romance.

El viaje de Lobatón no solo fue por diversión, sino al complejo momento que vive Horna. Y es que, el joven barbero confirmó recientemente que padece una enfermedad de progreso lento que requerirá tratamiento médico permanente.

“Mi enfermedad es incierta... no tengo cura y es un tratamiento de por vida. Ahorita tomo quimioterapia en pastilla”, declaró Youna en una reciente entrevista, subrayando que su prioridad actual es mantener el lazo con su hija.

Klug mostró su alivio al ver a su hija alejada de Bryan Torres, a quien acusó de agredirla. “Mientras Samahara esté lejos de ese ser despreciable, que haga su novela, pero lejos de él”, dijo la empresaria a Trome.

¿Samahara Lobatón quiere regresar con Youna?

A pesar de la cercanía física y los videos donde Youna incluso bromeó llamando “suegra” a Klug, Samahara ha intentado marcar distancia de una reconciliación.

“Con nadie, no voy a regresar con nadie, voy a estar soltera todo el año. Somos papás de una hermosa niña y nos llevamos bien hace muchos meses atrás”, sostuvo la influencer ante las consultas de sus seguidores.

Por su parte, el barbero aclaró que, aunque su madre mantiene una postura de “solo respeto” hacia Samahara, ella apoyaría cualquier decisión personal que él tome: “Ella respeta mi decisión, si mañana quiero regresar con Samahara, ella me apoya igual”.

