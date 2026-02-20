Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En redes sociales, la expareja se dejó ver en situaciones de complicidad, compartiendo bailes, abrazos e incluso gestos de coqueteo en un restobar local | Foto: TikTok (Captura) / Composición EC
En redes sociales, la expareja se dejó ver en situaciones de complicidad, compartiendo bailes, abrazos e incluso gestos de coqueteo en un restobar local | Foto: TikTok (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Samahara Lobatón y Yonathan Horna (Youna) se reencontraron en Estados Unidos, en lo que parece una reconciliación, donde el foco fue el bienestar de su hija mayor y el apoyo emocional ante el diagnóstico de leucemia del barbero.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Samahara Lobatón protagonizó emotivo reencuentro con Youna en los Estados Unidos
Farándula

Samahara Lobatón protagonizó emotivo reencuentro con Youna en los Estados Unidos

Melcochita anuncia que se divorciará de Monserrat Seminario: “No hay cariño como antes”
Farándula

Melcochita anuncia que se divorciará de Monserrat Seminario: “No hay cariño como antes”

Jefferson Farfán demandó a Darinka Ramírez para obtener la tenencia compartida de su hija
Farándula

Jefferson Farfán demandó a Darinka Ramírez para obtener la tenencia compartida de su hija

Salsera Masiel Málaga niega ruptura sentimental con futbolista Hernán ‘Churrito’ Hinostroza
Farándula

Salsera Masiel Málaga niega ruptura sentimental con futbolista Hernán ‘Churrito’ Hinostroza