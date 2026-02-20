¿Aprueba la reconciliación? Mamá de Youna rompe el silencio sobre Samahara

Las recientes interacciones entre Samahara Lobatón y Youna en redes sociales han desatado una ola de especulaciones sobre una posible reconciliación. Tras verse juntos en Estados Unidos, la atención se ha desplazado hacia el círculo familiar del barbero, específicamente hacia su madre, quien compartió su opinión sobre el asunto durante una transmisión en vivo en TikTok.

Ante la insistencia de cientos de usuarios que buscaban una validación o un rechazo hacia la influencer, la progenitora de Youna marcó una postura clara que define el actual vínculo con la madre de su nieta. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CUÁL ES LA POSTURA DE LA MADRE DE YOUNA SOBRE SAMAHARA LOBATÓN?

En medio de una sesión de cocina transmitida para los seguidores de Youna, la madre del joven barbero aclaró que no existe una relación estrecha ni una complicidad especial, sino un trato basado estrictamente en el “respeto nada más”.

Según sus propias palabras, la clave de su comportamiento actual es la prudencia ante la situación. “Yo respeto”, sentenció ante la mirada de cientos de internautas que debatieron de inmediato sobre la firmeza de sus límites frente a la madre de su nieta, según informa La República.

Frente al alboroto causado por las declaraciones de su progenitora, el propio barbero enfatizó que, a sus “26 años”, es el único responsable de su destino sentimental y que su madre no tiene injerencia en sus elecciones de vida. De hecho, aseguró que ella mantendría su respaldo incondicional incluso si optara por retomar su relación con Samahara. “Ella me apoya igual”, afirmó el protagonista.

¿POR QUÉ SURGIERON LOS RUMORES DE UNA RECONCILIACIÓN EN ESTADOS UNIDOS?

Si bien los rumores surgieron por las recientes transmisiones que realizaban Samahara Lobatón y Youna por TikTok, cuyo objetivo era apoyar la salud del barbero, la controversia creció más con el reciente traslado de la hija de Melissa Klug al país norteamericano.

Samahara no realizó este viaje sola, sino en compañía de su pequeña, con el objetivo de brindar soporte a su expareja mientras este se somete a un “tratamiento médico”. Como se recuerda, el barbero se encuentra luchando contra la leucemia.

Este gesto de unidad familiar fue el combustible que encendió las teorías de los fanáticos, quienes interpretaron el acompañamiento en este difícil momento personal como el inicio de una nueva oportunidad sentimental para la mediática pareja.

Influencer se luce con Youna y se mostraron bailando. (Fuente: Kick)

¿QUÉ POSIBILIDADES EXISTEN DE UNA RECONCILIACIÓN SENTIMENTAL SEGÚN YOUNA?

Aunque el afecto persiste, el camino hacia una reconciliación no es sencillo debido a sus marcadas diferencias de personalidad. En diálogo con “Magaly TV La Firme”, el barbero señaló que el carácter fuerte e impulsivo de la influencer suelen generar fricciones constantes entre ambos. No obstante, lejos de cerrar el capítulo definitivamente, lanzó una frase que deja todo en suspenso: “No creo que podría pasar algo más entre nosotros, pero yo nunca puedo decir nunca”. Por ahora, prefieren disfrutar de la etapa actual sin etiquetas.

¿QUÉ HA DICHO SAMAHARA LOBATÓN SOBRE UNA POSIBLE RECONCILIACIÓN?

Contrario a la postura de su ex, la hija de Melissa Klug ha sido tajante al descartar cualquier retorno con sus antiguas parejas. En el programa “América Hoy”, la influencer fue enfática al señalar que su prioridad es la soltería absoluta durante todo el 2026: “Con nadie, no voy a regresar con nadie, voy a estar soltera todo el año”. Además, restó importancia a los coqueteos con Youna, asegurando que solo son parte de un show para sus seguidores: “Es parte de la novela turca auspiciado por el Larco Herrera, así lo hemos puesto”.

