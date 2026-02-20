Youna conmueve al revelar su dura batalla contra el cáncer: “No tiene cura”

En las últimas semanas, es de público conocimiento que, Samahara Lobatón no atraviesa uno de sus mejores momentos en el ámbito personal, tras la difusión de imágenes en las que Bryan Torres la agrede y, además, por la delicada salud de su último bebé, quien permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Sin embargo, lejos de los escándalos y controversias en su vida, ahora ha avivado los rumores sobre una posible reconciliación con el padre de su primer hija: Youna. A pesar de que durante mucho tiempo ambos han estado en constantes conflictos, el barbero fue claro sobre sus sentimientos y aclaró que se encuentra enfocado en la recuperación de su salud, tras la difícil enfermedad que le ha tocado afrontar. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO YOUNA SOBRE LA ENFERMEDAD QUE PADECE?

En declaraciones para ‘Magaly TV La Firme’, Youna se refirió sobre una posible reconciliación con Samahara Lobatón, con quien tiene una pequeña hija. De acuerdo con el barbero, aún existe sentimientos y mucho respeto hacia ella, por lo que considera que llevarse bien con la madre de su pequeña es fundamental. Sin embargo, no dudó en comentar y reflexionar sobre su estado de salud, señalando que la leucemia con la que fue diagnosticado el pasado 21 de noviembre le ha generado un profundo cansancio y, en consecuencia, la pérdida de su trabajo. De hecho, el ex de la influencer reveló que por ser un inmigrante en Estados Unidos no cuenta con un seguro médico que le permita llevar un constante control, aunque sostuvo que recurre a las organizaciones para recibir ayuda.

Así, Youna indicó que la leucemia mieloide crónica, un cáncer de la sangre de crecimiento lento, le brinda muchas esperanzas de vida; no obstante, deberá someterse a un tratamiento de por vida, ya que su enfermedad no tiene cura. “No lo dejé yo. Lastimosamente, mi enfermedad me hizo internarme mucho tiempo en un hospital y, obviamente, en el trabajo no podía seguir con ellos. Decidieron sacarme del trabajo. Tengo permiso de trabajo, pero no una residencia. El Gobierno no me puede mantener porque no soy ciudadano americano. Pero hay un montón de aplicaciones para ayuda que se pueden tener, hay organizaciones del cáncer y la leucemia que te brindan mucho apoyo. Mi enfermedad es incierta. Tengo cansancios extremos durante el día. No sé cuándo voy a estar con ánimos; no la estoy pasando tan bien por la enfermedad que tengo”, dijo para el programa de Magaly Medina.

LA ADVERTENCIA DE SAMAHARA LOBATÓN A YOUNA POR EL DÍA DE SAN VALENTÍN

En los últimos días, Samahara Lobatón y Youna han realizado transmisiones en vivo a través de TikTok hasta altas horas de la noche, en las que no solo han evidenciado complicidad y lo bien que se llevan actualmente, sino que también han incrementado los rumores sobre una posible reconciliación. Inclusive, la hija de Melissa Klug tomó por sorpresa al padre de su primera hija al preguntarle si todavía la amaba, a lo que él le respondió: “No, no es que te ame porque creo que amarte sería ya mucho de mi parte con todos los problemas que hemos tenido, pero sí te quiero mucho”.

No obstante, la situación no quedó ahí, pues como parte de su interacción y de la buena relación que mantienen, sobre todo, por el bien de su primogénita, el barbero no dudó en compartir en sus historias de Instagram un chat privado. En la captura de pantalla, la influencer hizo un inusual pedido a Youna por el Día de San Valentín, por lo que, en caso no cumplir con la promesa, ella lo expondría de manera pública. “Como no me mandes nada por San Valentín, te funo”, escribió Samahara, quien recibió como respuesta un sticker de su hija con el dedo arriba, en señal de afirmación. Esta imagen fue compartida por Youna con el siguiente mensaje: “Me están metiendo presión”.