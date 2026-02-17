¡Nadie lo esperaba! Youna le dirige emotivo mensaje a Samahara Lobatón: “Tú vas a ser feliz toda tu vida”

El mundo de la farándula peruana continúa remecida tras la filtración de video donde Bryan Torres aparece golpeando a Samahara Lobatón, la hija de Melissa Klug que ahora llama la atención por la cercanía con el papá de su primera hija. A través de redes sociales, hoy logra evidenciarse que la popular influencer y Youna han vuelto a tener una buena relación, e incluso hasta más afectuosa, razón por la cual vienen generando impacto mediático los detalles entorno a mensaje enviado durante el Día de San Valentín.

YOUNA SORPRENDE A SAMAHARA LOBATÓN ENVIÁNDOLE EMOTIVO MENSAJE POR SAN VALENTÍN

Una buena relación parecen haber retomado Samahara Lobatón y Youna, la expareja mediática que ahora comparte transmisiones en vivo, y hasta empiezan a enviarse mensajes cargados de emotividad.

Es así como viene quedando evidenciado a través de redes sociales, y ahora último con motivo del Día de San Valentín celebrado el 14 de febrero, donde el barbero aprovechó la oportunidad para sorprenderla regalándole cuadro y ramo de rosas.

“Con los tres amores de tu vida, tú vas a ser feliz toda tu vida”, le dijo Youna a Samahara Lobatón durante ‘live’ emitido vía TikTok, y entorno a entrega de regalo que se volvió viral.

Conmemorándose el Día de San Valentín, la hija de Samahara Lobatón le agradeció los obsequios, y no dudó en expresar que se los retribuiría cuando vaya a Estados Unidos, mientras el papá de Xianna, continuaría deseándole lo mejor a partir de su papel como mamá:

“Tienes tres motivos para no estar aguantando absolutamente a nadie, tienes tres motivos por los cuales salir adelante y tienes tres motivos por los que siempre tienes que estar fuerte”.

ESTO DIJO SAMAHARA LOBATÓN SOBRE POLÉMICA CON BRYAN TORRES Y PROCEDIMIENTOS DEL MIMP

La vida de personajes famosos, suele estar expuesta a la crítica, y más aún cuando ocurren situaciones como las que ahora protagonizan Bryan Torres y una Samahara Lobatón cuya reaparición pública genera polémica tras brindar declaraciones acerca de las acciones tomadas por parte del MIMP.

A través de “Sin + Que Decir”, el programa de YouTube que conduce María Pía Copello, la hija de Melissa Klug habla por primera vez sobre lo acontecido aunque sin referirse de manera puntual a conflicto con el cantante de “Barrio Fino”, pero si sorprendiendo al dirigirse a dicha entidad de gobierno peruano, y exponer el incumplimiento de ciertos protocolos entorno a proceso iniciado.

“Se me notificó a las 11 de la noche, a una hora irregular, a esa hora ellos no trabajan“, expresó inicialmente Samahara Lobatón, y entorno a las acciones tomadas por parte del MIMP para investigar presunto caso de violencia en su agravio, revelando además que ”ellos alegan cosas por un programa de televisión y se saltaron todos los procesos“.

Asimismo, hizo hincapié en el incumplimiento de protocolo orientado a las tradicionales visitas, y por parte de dicha entidad de Gobierno que además no le realizó “pericia psicológica, tuvieron que tener una entrevista con las nanas, con una de mis hijas”, y terminó utilizando video viralizado como prueba, más no indagaciones o diligencias llevadas a cabo de manera regular.

Cabe resaltar, que tras las controversiales declaraciones que brindara Samahara Lobatón mediante “Sin + Que Decir”, el MIMP hizo público un comunicado donde brinda descargo y versión acerca de procedimientos realizados entorno a presunto caso de violencia.

LA RESPUESTA DEL MIMP A UNA SAMAHARA LOBATÓN QUE LE CRITICA PROCEDIMIENTOS

Las reacciones no se han hecho esperar luego que Samahara Lobatón reapareciera públicamente con el video viralizado aún circulando por redes sociales, y el MIMP interviniendo legalmente para salvaguardar la integridad de sus hijos.

De dicha forma lo refiere la entidad de Gobierno a cargo de Sandra Gutiérrez Cuba, y mediante comunicado donde expone que velando por el bienestar físico y psicológico de niños y adolescentes peruanos, el “Programa Nacional Warmi Ñan y la Unidad de Protección Especial ...”, tomaron postura al respecto, y frente al presunto caso de violencia en agravio de la influencer, vienen procediendo en “estricto respeto a la ley”.

“Desde el MIMP mantendremos la reserva en este caso, y llamamos a las partes involucradas a hacer lo mismo, y evitar revictimización”, termina expresando la cartera ministerial como respuesta a las polémicas declaraciones de Samahara Lobatón, quien critica irregularidades e irrespeto a protocolos establecidos para manejar esta clase de denuncias.