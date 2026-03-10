Resumen

La obra "Gigantes, trombones y otros fantoches" se presentará en el teatro de la Universidad del Pacífico. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La obra “Gigantes, trombones y otros fantoches”, un espectáculo que mezcla humor, música y crítica social, se presentará del 21 al 30 de marzo de 2026 en el teatro de la Universidad del Pacífico. El montaje es dirigido por el reconocido actor y director peruano Alberto Ísola.

