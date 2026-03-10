La obra “Gigantes, trombones y otros fantoches”, un espectáculo que mezcla humor, música y crítica social, se presentará del 21 al 30 de marzo de 2026 en el teatro de la Universidad del Pacífico. El montaje es dirigido por el reconocido actor y director peruano Alberto Ísola.

La temporada contará con ocho funciones programadas los jueves, viernes, sábado y lunes a las 8:30 p.m., mientras que los domingos serán a las 7 p.m. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Joinnus.

El espectáculo es un díptico satírico latinoamericano que reúne dos textos clásicos del teatro de la región. La propuesta escénica busca acercar estas obras al público actual mediante una puesta en escena que dialoga con la realidad política y social contemporánea.

La obra "Gigantes, trombones y otros fantoches" se presentará en el teatro de la Universidad del Pacífico. (Foto: Difusión)

El primer texto es “El gigante de amapolas”, escrito en 1840 por el pensador argentino Juan Bautista Alberdi. La obra plantea que el poder de un dictador surge, en gran parte, de la división y el oportunismo de quienes intentan enfrentarlo.

La segunda pieza es “La chinfonía burguesa”, creada en 1930 por los escritores nicaragüenses José Coronel Urtecho y Joaquín Pasos. La historia sigue a una familia acomodada cuya rutina se altera cuando la hija decide casarse con un poeta, generando situaciones llenas de ironía y humor.

El elenco está conformado por Avril Gil, Christina Melgarejo, Fabiola Huamán, Fátima Matheus, Fernando Benavides, Jesús Núñez del Prado, Mariafernanda Alarcón, Mayte Montalva, Renato Coloma, Valentina Camayo, Valeria Campana, Ximena Mori y Xiomara Llontop. La producción general está a cargo de la especialidad de Teatro de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Según explicó el director Alberto Ísola, el montaje aborda temas aún vigentes como el oportunismo político, las desigualdades sociales y la distancia entre gobernantes y ciudadanos. Las entradas para ver la obra en el teatro de la Universidad del Pacífico están a la venta en Joinnus.