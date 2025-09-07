“Cenizas” en el Británico de Miraflores: el bolero convertido en teatro

“Cenizas” toma su nombre del bolero escrito por Wello Rivas y cantado por Toña la Negra, ambos mexicanos. Aquí el Pianista (Pepe Bárcenas) visita un local en venta que en tiempos pasados fue un café teatro, donde encuentra a la Cantante (Irene Eyzaguirre), en la cual descubre un alma gemela; también participa en actor Álvaro Pajares. Va por el auditorio del Británico de Miraflores, con dirección de Alberto Ísola y libreto de Eduardo Adrianzén, pero no es que la iniciativa de la obra haya sido de ambos: la idea fue de los actores.

“A mí me parece que eso debería pasar más. Siempre le digo a mis alumnos en el taller que los actores no deberían esperar a que los llamen, que deberían decirle a un director o a una directora ‘queremos hacer esta obra, ¿te interesa?’ Creo que eso pasa también en otros sitios”, dijo Ísola a El Comercio tras uno de los ensayos. Él contó que ha trabajado anteriormente con Eyzaguirre en una decena de espectáculos; ella además fue su alumna en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica (TUC).

“Ella ha crecido muchísimo, es alguien con quien tengo una relación muy cercana. Ahora es una actriz madura en todo el sentido de la palabra. Yo le he dado algunas indicaciones, pero no demasiadas. Es una actriz en la que puedes confiar muchísimo”, destacó el director sobre Eyzaguirre, quien empezó a cantar precisamente por una obra en la que trabajó con Ísola, “Viaje a la tierra de Jauja y otras peregrinaciones del hambre”, donde la parte musical también corrió por cuenta de Bárcenas. Las colaboraciones musicales de esta dupla de voz e instrumento se ha repetido a lo largo de los años; “Cenizas” es la entrega más reciente.

La obra es en lo más básico una playlist de boleros que marcaron época; el trabajo del director fue crear atmósferas, y eso lo consigue con las luces, pero también con la oscuridad. Y en hacerle creer a la audiencia que estas dos personas que recién se conocen desarrollan un vínculo palpable. También ayuda que en el recinto espectadores y actores tienen una cercanía mayor que en la de un teatro convencional.

Finalmente, la obra es una forma de conectar con ese tejido conector de la región que es la música. “Toda la música popular latinoamericana, desde los tangos, los corridos, los boleros, es melodramática. Habla siempre de fracasos, de despechos y de venganzas”, sostuvo Ísola. En ese sentido, somos puro teatro. Y la obra quiere reflejar eso.

Alberto Ísola, director, junto al piano que en cierto modo también es protagonista de la obra. / Rafael Cornejo V.

Una obra breve

“Cenizas” solo estará en cartelera hasta fin de mes, un tiempo breve a comparación de otras épocas, donde las temporadas de obras de esta envergadura podían durar más, lo cual se ha vuelto una tendencia en el teatro limeño. ¿Qué tiene que pasar para que esto cambie?

“Es una pregunta complicada porque tiene que ver con el público. Como no hay un público constante, salvo excepciones, hay una especie de temor. El público es muy cambiante, hay cosas que esperas que tengan público y no lo tienen, entonces eso crea en las instituciones que producen los espectáculos, inseguridad. Prefieren apostar por lo concreto, por un ‘hagamos cuatro semanas’, que es muy poco”, sentenció el director.