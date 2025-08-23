Lo que comenzó como una broma entre transmisiones terminó por convertirse en un éxito que parece imparable. Tras agotar en minutos las entradas para las funciones del 22 y 23 de agosto, Zaca TV anunció una tercera y última fecha para el 24 de agosto en el Club Cultural Lima en Chorrillos. La respuesta fue inmediata: los tickets también volaron, confirmando que el Zaca Fest ya es uno de los espectáculos más esperados del año.

Giacomo Benavides y su equipo explicaron que no se trata de un festival musical con line up de artistas, sino de un show en vivo de dos horas preparado especialmente para su comunidad.

“Es un nombre que ustedes le pusieron. Habrá invitados, habrá sorpresas, pero lo más importante es que es nuestra manera de agradecerles todo el cariño”, aclaró Benavides en una transmisión reciente.

El Zaca Fest es, en realidad, la evolución natural de un proyecto que nació en una sala compartida y que hoy es referente del entretenimiento digital en el Perú. Desde el estreno de Somos lo que somos —el programa que transmiten en vivo cada mañana por YouTube—, Zaca TV se ha ganado un lugar en la vida de miles de jóvenes con su humor sin guion, la complicidad entre sus integrantes y la sensación de que el espectador también es parte de la mesa. En apenas unos meses, superaron los 150 mil suscriptores y alcanzaron picos de más de 20 mil conectados en simultáneo.

La magia está en la fórmula: Giacomo Benavides, actor y comunicador; Isabella Salandela, espontánea y carismática; Miranda Capurro, chispeante y directa; Michelle “Ñengo” Onetto, que aporta frescura y ocurrencias, y Doménico Benavides, el equilibrio entre tanta energía. Ellos han creado una comunidad que los sigue fielmente, tanto en redes como ahora en el escenario.

El Zaca Fest no promete un concierto al uso, sino una experiencia: humor, momentos emotivos, dinámicas en vivo y la misma química que cada día transmiten desde la pantalla, ahora frente a un público que los quiere ver de cerca.