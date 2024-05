La cantante estadounidense Taylor Swift sorprendió a uno de sus fanáticos peruanos al comentarle un video que publicó en redes sociales.

Se trata del tiktoker peruano Giacomo Benavides, hijo del comediante Alfredo Benavides, que publicó en su cuenta de TikTok un video en donde escenificaba parte de la canción “The Smallest Man Who Ever Lived”, de Taylor.

En la publicación, el joven actor, dramatizaba un fragmento del tema musical, estrenado hace unas semanas como parte del álbum “The Tortured Poets Department”, que contiene 31 canciones.

De ese modo, la artista internacional comentó el video de Benavides, halagando su puesta en escena, calificándola como el “videoclip oficial de la canción”.

“This is the official music video”, escribió la cantante originaria de Pensilvania. Aquel comentario generó una emotiva reacción en el joven creador de contenidos.

En el video que publicó Benavides, se ve al actor salir de un edificio pronunciando la letra de la canción, mientras se dirige hacia un parque al frente de la edificación. Luego, es sostenido por dos de sus amigos.





El comentario de Taylor Swift al video de Giacomo Benavides, tiktoker peruano | Foto: TikTok / Captura de pantalla





La reacción de Giacomo Benavides ante el comentario de Taylor Swift





Tras conocer el comentario de su ídolo musical, el joven actor se pronunció en redes sociales compartiendo su emoción y felicidad.

“Taylor Swift comentó mi video en TikTok. Estoy llorando hace cuatro horas y aún no lo proceso. Nuestra rubia ya conoce Barranco. The Eras Tour en Perú confirmado, yo elijo creer”, dijo Giacomo en sus historias de Instagram.

Posteriormente, el actor publicó una foto en donde lucía un polo con la imagen del comentario. Luego de eso, colocó la captura de pantalla en una valla publicitaria en la avenida Javier Prado, en Lima.

¿Quién es Giacomo Benavides?





Giacomo Benavides es un actor e improvisador de 22 años. Es hijo del comediante Alfredo Benavides y María Fernanda Ubierna. En redes sociales se presenta como un seguidor de Taylor Swift. Actualmente tiene más de 320 mil seguidores en Instagram.