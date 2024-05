En la sesión de la Comisión de Fiscalización, por momentos accidentada, con interrupciones y cruces de palabra, también participó el coronel PNP Walter Lozano, exintegrante del desactivado equipo policial de apoyo al Eficcop (Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder) que dirige la fiscal Marita Barreto.

Ambos agentes fueron convocados para que brinden información sobre el caso “Los Waykis en la Sombra”, que implica a Mateo Castañeda y a Nicanor Boluarte, así como a otros personajes, en una presunta organización criminal. Acudieron junto a su abogado, Miguel Pérez Arroyo.

Durante su intervención, el coronel Colchado explicó que, el 8 de febrero pasado, pocos meses después de abrirse una carpeta fiscal en el Eficcop que implicaba a Nicanor Boluarte, y cuya investigación se encontraba en curso, el abogado Mateo Castañeda buscó una reunión con Lozano.

Un reportaje de “Cuarto Poder” había revelado —en noviembre— que el distrito de Nanchoc (Cajamarca) recibió cerca de S/20 millones, apenas unos días después de que su alcalde visitó la casa de Nicanor Boluarte, gatillando una pesquisa fiscal en el Eficcop.

En el encuentro de febrero entre Castañeda y Lozano, advirtió, la defensa legal de la presidenta realizó dos pedidos: que la investigación abierta en contra del hermano de Boluarte pase a la fiscalía anticorrupción, “porque él tiene sus contactos allá”; y, en segundo lugar, que le diga a Colchado que lo va a “cuidar”.

“Una amenaza soterrada de lo que ha venido ahora, me están retirando del quipo y me están empapelando en Inspectoría, tal y como fue en la época del presidente Pedro Castillo”, cuestionó.

(Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

Colchado mencionó que, posteriormente, en marzo, como la investigación contra Nicanor Boluarte se mantuvo en el Eficcop, se buscó un acercamiento con él directamente, a través del exministro y general PNP (r) Carlos Morán, a quien conoce de años atrás. Ante ello, se optó por aplicar la técnica especial de agente encubierto, con autorización de la fiscalía.

“Y en esas reuniones, en conclusión, porque no puedo dar mucho detalle, me pide [Castañeda] lo mismo: que se archive de parte de la presidenta el caso de su hermano y que le informe de aquel colaborador que dé información sobre la presidenta. Que le apoye. Y así, no me va a pasar al retiro, no me va a sacar de Diviac y me va a ascender a general. Eso ha sido perennizado” , refirió Colchado.

Los audios sí existen

Al señalar que estos ofrecimientos quedaron ‘perennizados’, el coronel PNP se refería a que “sí existen grabaciones” sobre las presiones, tal como ratificó en otros puntos de su intervención, que duró más de dos horas con las intervenciones y preguntas de algunos congresistas.

Estos “audios”, mencionó Colchado, obran en poder del Ministerio Público. “Por la reserva de esta técnica especial no puedo detallarlo, pero sí existen audios que perennizan y está la voz del señor abogado” , reafirmó en otro momento.

Colchado también comentó que los encuentros fueron convocados por el abogado Castañeda, contrario a la versión brindada por este último, y que en ellos el abogado actuó como “mensajero” de la presidenta. Negó, en ese sentido, que se le haya inducido a cometer algún acto.

“Todo eso está acreditado en esos mensajes [de WhatsApp], nuestras testimoniales y, lógicamente, las grabaciones que se tienen de esas conversaciones en donde él [Castañeda] es el que dirige toda la trama de querer apoyar y presionarme para ello. Y ha quedado evidenciado ”, aseveró.

Tras haber sido detenido, Mateo Castañeda rechazó la semana pasada las imputaciones y dijo que todo fue “una emboscada” de Colchado, quien –agregó– lo citó a través de Morán. “Fue una emboscada lo que me han hecho, es una celada”, refirió a la prensa.

Colchado, durante su intervención, también defendió la labor realizada tanto en la Diviac como en el equipo policial de apoyo al Eficcop. Indicó que los efectivos de la Diviac se encuentran “con la moral movida”. “Nosotros somos policías, somos policías de corazón, no somos policías políticos, trabajamos como debe ser. Y si por eso tengo que dar un paso al costado o me tienen que pasar al retiro, lo haré. Pero no van a cambiar nuestra convicción de trabajar conforme a ley”, aseguró.

Colchado también dijo que, tras el allanamiento efectuado a la vivienda de Surquillo de la presidenta Boluarte, se le han abierto hasta cuatro investigaciones administrativas disciplinarias en Inspectoría. Justamente, sobre esa diligencia, realizada con autorización judicial el 29 de marzo, el coronel PNP la calificó como “exitosa”.

“Se logró hallar e incautar en el registro domiciliario la tarjeta de identificación de la compra de un reloj Rolex, que ahora se sabe fue adquirido en el extranjero por el hijo del señor [Wilfredo] Oscorima y, además, unas cajas de joyas. (...) Y eso ha generado lo que actualmente dicen los colaboradores, testigos, de que se me sancione y se me separe del cargo y, a futuro, se me pase al retiro” , indicó Colchado.

Y negó que exista una “duplicidad de funciones” , tal como se argumentó desde el Ministerio del Interior (Mininter) para desactivar el equipo policial de apoyo al Eficcop a horas de ejecutarse el operativo en el que se detuvo el hermano de la jefa del Estado.

“Esa resolución, la última que desactiva el equipo especial, es justamente el corolario, la parte final del plan criminal de desactivar la Diviac y separarme del cargo, como lo había señalado el señor Mateo Castañeda en las reuniones, lo ha señalado el testigo protegido, lo ha señalado el colaborador eficaz y es parte de la investigación ”, remarcó.

La presentación del fiscal de la Nación

Antes de la presentación de Colchado y Lozano, se presentó ante la Comisión de Fiscalización el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, quien, entre otros puntos, fue consultado respecto a la situación de las indagaciones que se siguen entorno a la presidenta Dina Boluarte por el Caso Rolex.

(Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

Villena indicó que la investigación se inició por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declarar en documentos, siendo ampliada después por presunto cohecho. Ante ello, dijo que la investigación “ya está llegando justamente en estos días a la conclusión del plazo de diligencias preliminares” .

“Esta investigación y los plazos están culminando justamente en estos días, donde se va a evaluar: o ampliar los plazos respecto a unos delitos o también pronunciarnos sobre el fondo de alguno de ellos”, informó Villena.