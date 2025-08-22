Las historias de las princesas en los cuentos de hadas dan un giro de 180° en la obra “Princesas en terapia”, donde se explorará la vida de estas jóvenes desde un lado humano y menos idealizado. La temporada se presentará del 16 de septiembre al 2 de octubre en el Centro Cultural Ricardo Palma de Miraflores.
La pieza teatral, escrita por Luisito Fernández y dirigida por Marco Palomino, toma los cuentos de hadas y los reescribe desde el lado más humano y menos idealizado: la ansiedad, el burnout, la presión social, el trauma y la rabia contenida. Todo esto con mucho humor, música pop de los 90 y 2000, y una puesta que mezcla la magia de los cuentos con la crudeza de la vida real.
En el centro de la historia están cuatro mujeres atrapadas en la idea de lo que “deberían ser”, que terminan “obligadas” a asistir a una sesión de terapia grupal. Lo que comienza como un caos de reproches, canciones y disociaciones emocionales, se convierte en un viaje colectivo de revelaciones.
El elenco de actrices está conformado por Andrea Aguirre, Giuliana Muente, Alphie Pagano, Ale Carrasco y Ella La Langosta. Ellas darán vida a las princesas de los cuentos de hadas.
“Princesas en terapia” es una producción de *Live On Stage*, con el respaldo de la Gerencia de Cultura y Turismo de Miraflores.
La obra podrá disfrutarse los días 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre a las 8 p.m. La venta de entradas está disponible a través de Joinnus.
