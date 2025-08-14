¿Qué pasa cuando te vuelves adicto a un adicto? Esa es la pregunta que guía “Juntos para Nunca”, unipersonal que combina clown, autoficción, circo e interacción con el público para narrar, desde el humor y la vulnerabilidad, una historia sobre amor, dependencia y despedida.

La obra, escrita, dirigida e interpretada por el artista Samuel Valdivia —egresado de la ENSAD y con formación en teatro físico, payaso contemporáneo y performance autobiográfica— se presentará en la Sala CTF los viernes y sábados del 15 al 30 de agosto, a las 8:00 p.m. En escena lo acompaña Christian Calderón.

El protagonista es Guairurito, un payaso que recuerda una infancia atravesada por violencia, soledad y adicciones. Desde su habitación llena de objetos circenses, relata su lucha por salvar a la persona que ama, intentando no hundirse en el proceso. Entre carcajadas y silencios, el montaje aborda las huellas que deja un vínculo cuando el afecto se transforma en dependencia.

Con un lenguaje escénico que cruza lo poético y lo crudo, “Juntos para Nunca” reflexiona sobre los ciclos que se repiten, la necesidad de reconstruirse tras el quiebre y la forma en que el humor puede convertirse en una herramienta de resistencia emocional. El montaje surge de un proceso de investigación-creación en el que el cuerpo, el dolor y la risa dialogan como medios de transformación.