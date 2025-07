“Me vi al borde de irme”: Patricia Portocarrero confiesa su momento más oscuro

El humor no es solo una válvula de escape. Para Patricia Portocarrero, ha sido un salvavidas que la sostuvo cuando sintió que se desmoronaba. Hoy vuelve a subirse sola al escenario para contar desde ese lugar que le devolvió la fe: “Es lo que hay”, su unipersonal, vuelve a escena como un acto de amor y de reconstrucción.

“Yo he sanado desde el humor. Aprendí a quererme desde ahí, desde la risa, desde la lágrima que también se suelta entre carcajadas”, dice Patricia.

“Es lo que hay” invita al espectador a recorrer junto a ella una intensa, caótica y divertida búsqueda del amor. No el amor de pareja —al menos no únicamente—, sino el amor propio, el que se va descubriendo entre errores, ilusiones y absurdos.

“En ese tiempo yo estaba sola. Buscaba el amor afuera, hasta que entendí que debía buscarlo primero en mí. Y eso lo descubro con el público. Sanamos juntos”, cuenta.

Estrenado en el 2018 y ahora en su tercera reposición, el unipersonal regresa con fuerza, porque —como ella dice— “todavía tiene vida”.

En escena, la acompañan personajes entrañables que nacen de su imaginación y de su oído para los acentos: el pájaro Cucú, una cantante flamenca, la doctora Yolanda Clavo. “Me ayudan a contar lo que a veces me cuesta decir desde mí. Porque mi historia es muy personal, y ellas aparecen como una especie de hadas locas, sabias, cómicas”, explica.

Popular personaje de Patricia Portocarrero: la doctora Yolanda Clavo. (Foto: Agencia BUPAZ)

Quiebres que transforman

La vida de Patricia ha estado marcada por varios puntos de quiebre que han sido parte de su proceso de transformación personal. La muerte de su padre cuando tenía 21 años, la enfermedad de su madre —quien vive con Alzheimer y parálisis facial desde hace más de diez años—, su paso por UCI tras sufrir tres paros cardíacos, hace cinco años.

“Me vi al borde de irme. Vi mi fragilidad tan clara que decidí no dejar más pendientes. Ni perdones ni sueños. El momento es ahora”, confiesa.

Esta obra no es un drama disfrazado de risa. Es una declaración de principios. “Durante años creí que no podía hacerlo sola. Que tenía que estar siempre con mis compañeras. Pero una vocecita me decía: ‘Tú eres tu mejor porrista’. Y aquí estoy. Volando sola, porque me lo debo”.

Patricia Portocarrero repone su unipersonal "Es lo que hay", una entrega desde el amor, la risa y la pérdida. (Foto: Agencia BUPAZ)

Y aunque “Es lo que hay” recorre su historia desde la infancia hasta esa búsqueda desesperada por el amor, hay una etapa luminosa que aún no aparece en escena: su presente. Cuando Patricia escribió este unipersonal, aún no conocía a su esposo, Fabrizio Lava, ni había experimentado la maternidad. Esa parte de su vida —el amor que llegó después, el matrimonio, ser madre pasados los 40— aún está por contarse.

“Fabrizio siempre bromea diciendo: ‘¿Y yo cuándo salgo en la historia?’”, cuenta entre risas. “Creo que debo hacer un nuevo espectáculo sobre eso: cómo encontrar el amor cuando ya habías dejado de buscarlo, cómo vivir la menopausia y la maternidad al mismo tiempo. Es caótico, difícil, y a la vez es hermoso… y creo que muchas mujeres se sentirán reflejadas”.

Patricia, a sus 52 años, no tiene apuro ni miedo. Su trayectoria es prueba de que los tiempos no son universales. Ingresó a la actuación cerca de los 30, se convirtió en madre casi a los 40 y se casó a los 45. Cada etapa llegó cuando tenía que llegar.

“Nunca es tarde si estás viva. El único momento en que no puedes hacer nada es cuando estás muerta. Antes, puedes todo. Por eso digo que soy la Mimy Succar de la comedia”, ríe comparándose con la madre del productor Tony Succar, quien también inició su carrera artística en la madurez.

“Es lo que hay” vuelve al teatro este 1 de agosto. No es solo un show de humor. Es una carta abierta, una cicatriz expuesta, una invitación a reírse del dolor y, al hacerlo, a sanarlo. Porque a veces, lo único que nos queda… es lo que hay. Y eso, si se mira con amor, puede ser más que suficiente.