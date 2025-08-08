La compañía REacting Theater, fundada por las actrices latinoamericanas, Jimena Rosas (Perú), Martina Demaio y Clarita De Gennaro (Argentina), estrenará su primera producción: “Short Play Series. Vol. 1: Inception”, este domingo 31 de agosto, a las 5 p.m. hora de Nueva York y 4 p.m. hora de Lima.
La puesta en escena está compuesta por tres obras cortas traducidas al inglés y con un enfoque actoral íntimo entre las que destaca “Blood of my blood”, escrita por la dramaturga peruana Claudia Sacha, una pieza que conecta directamente con las raíces y el drama familiar latino.
Las otras son: “Tequila in a cup”, de Tomás Caia (Argentina); y “The distraction”, de Sebastián Rigolino (Argentina).
El montaje tendrá lugar en Caveat NYC, reconocido espacio de artes escénicas alternativo en Manhattan, y contará con un livestream accesible para todo el mundo, incluyendo el Perú. Las entradas online se pueden encontrar a través de Instagram. Las actrices interpretan múltiples personajes en un formato tipo cabaret y generan una conexión directa con la audiencia, sin artificios ni cuarta pared.
“El hecho de que un haya un livestream significa que el teatro peruano puede estar presente en Nueva York y, al mismo tiempo, en las casas de Lima, Cusco, Trujillo o cualquier rincón del país”, afirma la cofundadora de REacting Theater, Jimena Rosas, quien además acaba de grabar para la serie “Evil Lives Here” de HBO e Investigation Discovery.
REacting Theater es una de las primeras compañías de teatro latino co-creada por una artista peruana en Nueva York. Con una propuesta íntima y experimental, busca tender un puente cultural entre Latinoamérica y Estados Unidos.
Su misión es crear teatro personal, emocionalmente impactante y con alma latina. Sus fundadoras son egresadas de The American Academy of Dramatic Arts, institución reconocida por haber formado a artistas como Anne Hathaway, Jessica Chastain, Paul Rudd y Danny DeVito.
