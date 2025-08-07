Daniela Ayaipoma vuelve a los escenarios con “Entre Sueños”, un delicado unipersonal clown producido por La Vecindad Escuela de Clown y dirigido por la reconocida pedagoga Caroline Dream. Va por el Auditorio del Británico Cultural de Miraflores. Las entradas ya están disponibles en Joinnus.

La obra nos presenta a Dalia, una joven payasa que se lanza a la búsqueda de sus deseos más profundos en un mundo donde los límites entre sueño y realidad se desdibujan. A través de paisajes oníricos —que van desde lo tierno hasta lo inquietante— Dalia deberá enfrentar sus miedos y abrazar el presente como el mayor regalo.

Estrenado en diciembre de 2024 y presentado también en el MALI en 2025, “Entre Sueños” significó el debut de Ayaipoma como creadora e intérprete solista. Esta nueva temporada propone una experiencia más cercana, donde el vínculo con el público se intensifica. “Volver con ”Entre Sueños" es como abrir nuevamente una puerta interna. Esta vez será en un espacio más íntimo, y eso transforma por completo la función”, comenta la artista.

Ayaipoma señala que la obra “se cuenta desde otro lugar”, y destaca la conexión emocional que ha logrado con la audiencia: “Ríen, se conmueven, se ven reflejados. Eso me impulsa a seguir compartiendo este viaje. Volver a poner esta historia en escena es un recordatorio de que aún estamos a tiempo de soñar despiertos”.

La dirección está a cargo de Caroline Dream, clown británica con más de tres décadas de trayectoria en Europa y América Latina. Licenciada en teatro por la Universidad de Exeter y formada en la Fooltime Circus School de Inglaterra, ha trabajado con referentes como Dario Fo y Avner The Eccentric. Ha dictado más de 250 talleres en el mundo, incluido Perú, y es autora de los libros El payaso que hay en ti y Apayásate.

Ayaipoma, por su parte, proviene del mundo de la hotelería, pero desde 2007 ha construido una sólida formación artística. Ha estudiado clown, actuación, canto y danza con figuras como Fiorella Gambini, Wendy Ramos y la propia Dream. Su trabajo abarca montajes presenciales y virtuales, y roles como actriz, productora y asistente de dirección.

Con “Entre Sueños”, regresa a una historia que es tan suya como de todos: una invitación a recordar que soñar sigue siendo posible.