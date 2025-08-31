Este 2025 se celebra una edición especial del Encuentro Internacional Danza PUCP, pues el evento celebra una década de existencia. Esta edición especial, con actividades gratuitas, se llevará a cabo del 8 al 13 de septiembre en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico.

Con el objetivo de invitar a maestros, creadores y coreógrafos de danza de distintas partes del mundo, el encuentro busca compartir e intercambiar miradas, ideas, prácticas y reflexiones sobre la danza contemporánea.

Durante una semana, la danza se vivirá a tope; se llevarán a cabo residencias con bailarines nacionales e internacionales para los estudiantes de la Especialidad de Danza, conversatorios y cada noche se presentará un espectáculo de danza distinto.

El público interesado en la danza contemporánea podrá participar de las actividades gratuitas que ofrece la Facultad de Artes Escénicas y la Especialidad de Danza de la PUCP. (Foto: PUCP)

Para cerrar el encuentro, se presentará una muestra abierta al público donde los estudiantes de las residencias podrán mostrar lo aprendido y creado.

Este año el encuentro contará con la participación de “La cosa en sí” de la Compañía Danza PUCP, “O que podemos dizer do Pierre” de Vera Mantero (Portugal), “Y si nos dejamos caer” de Kimiko Guerra y Joselyn Ortiz (Perú), “Mercedes mais eu” de Janet Novás (España) y “Volver a mirar” de Mirella Carbone (Perú).

Las actividades son gratuitas previa inscripción. Toda la programación y registro lo encontrarán en la web.