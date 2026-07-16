Javier Botía es autor del libro “Inteligencia Natural”. (Foto: Difusión)
Javier Botía es autor del libro “Inteligencia Natural”. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El mentalista español Javier Botía, uno de los principales exponentes del mentalismo de habla hispana, llegará por primera vez al Perú para presentar “Inteligencia Natural”, espectáculo que se realizará el próximo 18 de septiembre en el Auditorio del Pentagonito, en San Borja. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.