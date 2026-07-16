El mentalista español Javier Botía, uno de los principales exponentes del mentalismo de habla hispana, llegará por primera vez al Perú para presentar “Inteligencia Natural”, espectáculo que se realizará el próximo 18 de septiembre en el Auditorio del Pentagonito, en San Borja. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.

La presentación en Lima marcará el inicio de “Inteligencia Natural World Tour”, gira con la que el artista llevará su asombrosa propuesta a otros países de la región. A través del mentalismo, la psicología y la participación activa del público, Botía propone una experiencia que trasciende el ilusionismo tradicional y convierte la percepción, la memoria y la toma de decisiones en protagonistas.

Javier Botía es autor del libro “Inteligencia Natural”. (Foto: Difusión)

La trayectoria del artista está respaldada por algunos de los mayores reconocimientos del ilusionismo contemporáneo. En 2018 fue proclamado campeón mundial de mentalismo en el Campeonato Mundial de Magia organizado por la Federación Internacional de Sociedades Mágicas (FISM), considerado el certamen más importante del ilusionismo a nivel mundial. Posteriormente, fue distinguido en el programa Penn & Teller: Fool Us, en Las Vegas, uno de los escenarios más prestigiosos para magos y mentalistas.

“Inteligencia Natural” propone una puesta en escena inmersiva en la que el público deja de ser un simple observador para convertirse en protagonista. Durante la función, los asistentes participan en experimentos relacionados con la intuición, la memoria, la percepción y la influencia psicológica, en una propuesta que combina entretenimiento, conocimiento e interacción permanente.

Fenómeno editorial

Además de su carrera artística, Javier Botía es autor del libro “Inteligencia Natural”, publicación que agotó su primera edición en apenas 24 horas y se convirtió en un éxito editorial en el mercado hispanohablante. Con un lenguaje cercano, el volumen aborda temas relacionados con el comportamiento humano, la percepción y los procesos de toma de decisiones.

Esta faceta también lo ha llevado a desarrollar conferencias y actividades de divulgación vinculadas con la psicología aplicada y el comportamiento humano.

La cita del próximo 18 de septiembre se perfila como una de las propuestas más sorprendentes de la cartelera limeña, dirigida a quienes buscan una experiencia distinta, sofisticada y fuera de lo común.