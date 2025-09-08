“Daño”: La obra que muestra cuando la amistad se convierte en obsesión digital

Antes de que la pantalla del celular se volviera una extensión del cuerpo, antes de que los likes y los seguidores dictaran el termómetro de nuestra valía, la vida íntima transcurría lejos de escaparates digitales. Hoy, esa frontera se ha borrado. “Daño”, la comedia negra de la dramaturga británica Phoebe Eclair-Powell, pone el dedo en la llaga: ¿qué pasa cuando la vida virtual invade cada rincón de la realidad?

“Cuando uno confunde lo que ve en la pantalla con lo que realmente sucede, ahí empieza el daño. Llega un punto en que ya no sabes qué es real y dónde estás parado”, advierte el director de la obra, Mikhail Page.

"Daño” es una comedia negra contemporánea que explora los efectos corrosivos de las redes sociales en la vida cotidiana. (Foto: Teatro Británico)

La trama se abre con un gesto cotidiano: una agente inmobiliaria vende una casa a Alicia, una influencer carismática y deslumbrante. Ese encuentro fortuito se convierte en el inicio de una amistad inesperada que pronto desborda sus límites. La cordialidad da paso a la fascinación, y la admiración se transforma en dependencia. Lo que parecía un vínculo común se torna en un terreno resbaladizo, donde lo virtual y lo real se confunden sin remedio.

“La obsesión surge de lo que la sociedad genera en nosotros: la envidia, la necesidad de tener una vida perfecta como la que muestran las redes sociales —explica el director Mikhail Page— El personaje central es alguien insatisfecho, que encuentra en la influencer todo lo que ella no tiene. Esa comparación alimenta la obsesión”.

Identidades prestadas

Más allá del escenario, “Daño” revela cómo nuestras vidas digitales terminan moldeando la percepción de lo real. El universo virtual se convierte en un escaparate donde viajes, romances y logros se exhiben como trofeos, construyendo una vitrina que rara vez coincide con la experiencia íntima de quienes la muestran. Pero, ¿es esa vitrina un reflejo de lo que somos o apenas una ilusión cuidadosamente editada?

“La comparación persiste: ves a alguien de tu edad en un yate y te preguntas por qué tu vida no se parece a la suya. Sin saber si ese yate le pertenece o si esa persona es realmente feliz”, menciona Page.

Entre esas proyecciones idealizadas aparece el influencer como figura central de aquella aproximación que da la obra. Alguien que encarna la promesa de una vida perfecta y que, al mismo tiempo, actúa como catalizador de inseguridades ajenas. Esa distancia entre lo mostrado y lo vivido es, precisamente, la fisura que desata la obsesión de la protagonista.

La historia sigue a una agente inmobiliaria que, tras vender una casa a Alicia, una carismática influencer, desarrolla una amistad que pronto se transforma en obsesión. (Foto: Teatro Británico)

“La vida de un influencer parece ideal: son queridos, tienen éxito, carisma, atractivo físico… todo parece perfecto. A diferencia de un artista, no necesariamente tiene un talento específico, su capital es el carisma y una imagen atractiva”, explica el director.

La pieza también se adentra en la transformación de Instagram a lo largo del tiempo. Lo que nació como un espacio creativo para compartir fotografías artísticas terminó convirtiéndose en una más de las muchas vitrinas digitales, donde la autenticidad se confunde con la estrategia y la validación se mide en interacciones. “Instagram comenzó como un espacio artístico para la fotografía y ahora es un instrumento de trabajo que hay que tener, lo queramos así o no”, concluye.