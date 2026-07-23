"Cáscaras", escrita por Eduardo Adrianzén y dirigida por Giovanni Arce, iniciará temporada el 7 de agosto en el Británico Cultural de Miraflores.
"Cáscaras", escrita por Eduardo Adrianzén y dirigida por Giovanni Arce, iniciará temporada el 7 de agosto en el Británico Cultural de Miraflores.
/ Difusión
Por Redacción EC

El dramaturgo Eduardo Adrianzén presentará desde el 7 de agosto la obra “Cáscaras”, un montaje dirigido por Giovanni Arce que propone una reflexión sobre la relación entre el cuerpo, la mente y la identidad a través de tres historias independientes ambientadas en distintos momentos del tiempo.

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