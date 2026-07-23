El dramaturgo Eduardo Adrianzén presentará desde el 7 de agosto la obra “Cáscaras”, un montaje dirigido por Giovanni Arce que propone una reflexión sobre la relación entre el cuerpo, la mente y la identidad a través de tres historias independientes ambientadas en distintos momentos del tiempo.
El dramaturgo Eduardo Adrianzén presentará desde el 7 de agosto la obra “Cáscaras”, un montaje dirigido por Giovanni Arce que propone una reflexión sobre la relación entre el cuerpo, la mente y la identidad a través de tres historias independientes ambientadas en distintos momentos del tiempo.
La temporada se desarrollará en el Auditorio del Británico Cultural de Miraflores y estará a cargo del colectivo Dilectos Teatreros.
La obra está conformada por tres piezas de aproximadamente 30 minutos cada una. La primera, “Capón”, se sitúa en el siglo XXII y sigue a un hombre que despierta siglos después de su muerte en un cuerpo clonado, enfrentándose a una sociedad dominada por nuevas reglas. “Tres dedos” aborda el reencuentro entre un terapeuta y quien lo agredió durante la adolescencia, mientras que “Cleopatra y Chechezade” traslada la acción a la Lima de 1989, en plena crisis del VIH/sida, para narrar la historia de dos amigos que enfrentan la enfermedad y la despedida.
Aunque transcurren en contextos distintos, las tres historias comparten una misma pregunta: si la condición humana se limita al cuerpo o si existe algo capaz de sobrevivir a la enfermedad, el paso del tiempo o la muerte.
El elenco está integrado por Giovanni Arce y Rodrigo Chávez. La producción es de Dilectos Teatreros, colectivo dedicado a la creación y difusión de dramaturgia peruana contemporánea.
- Temporada: Del 7 al 31 de agosto.
- Funciones: Viernes a lunes, 8:30 p.m.; domingos, 8:00 p.m.
- Lugar: Auditorio del Británico Cultural (Calle Bellavista 531, Miraflores).
- Entradas: S/ 35 (general) y S/ 28 para estudiantes, jubilados y personas con carné Conadis. Disponibles en Joinnus.
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