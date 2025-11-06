El colectivo teatral Dilectos Teatreros presenta la obra “Herederos - nuestra sangre, nuestra historia”, con la autoría del reconocido dramaturgo peruano Eduardo Adrianzén y la dirección de Giovanni Arce.

La producción, que explora los orígenes del mestizaje peruano en un episodio poco visibilizado, se presentará en la Asociación Cultural Campo Abierto en Miraflores, con funciones de viernes a domingo hasta el 23 de noviembre.

¿Quiénes forman parte del elenco?

El elenco está conformado por Astrid Villavicencio (Francisca Pizarro), Valeria Conroy (Inés Muñoz), Rodrigo Chávez Terrones (Francisco Pizarro), Joel Calderón (Diego de Almagro), Jano Baca (Diego de Almagro el Mozo) y Yaremís Rebaza (melliza de Diego el Mozo).

Aunque histórica, la obra es coral y busca conectar con el espectador mediante un lenguaje coloquial, humor y drama, rompiendo la cuarta pared para invitar a reflexionar sobre las raíces de la identidad peruana.

¿Cuál es la trama de ‘Herederos’?

La trama se centra en los hijos mestizos de los fundadores del Virreinato, destacando a figuras históricas como Francisca Pizarro y Diego de Almagro el Mozo, junto a Aleyai, hermana melliza de Almagro, un personaje ficticio.

“Herederos es una obra que habla acerca de los primeros mestizos, siendo más retador exponer cierta información o datos que no se conocen de esa parte de nuestra historia y apoyarnos en la investigación que hemos realizado”, dijo Arce, para quien la obra también aborda “la identidad, y todo ello a través de batallas, de amor, hay romance, comedia”.

Seis jóvenes actores dan vida a estos personajes, reconstruyendo, a través de sus conflictos y pasiones, el complejo escenario que enfrentaron los nacidos entre dos mundos, luchando por forjar su identidad en medio de la violencia y el poder colonial.