Por lo general, la sucesión testamentaria se da cuando la persona fallecida deja por escrito su voluntad mediante un testamento dirigido exclusivamente a sus herederos; en cambio, la sucesión intestada ocurre cuando no existe dicho documento y es la ley la que establece cómo se distribuirán estos bienes. Es así que, durante el proceso suele haber conflictos y dudas entre los beneficiarios. Entre las situaciones más comunes en el país ocurre cuando un hijo no es considerado dentro de la herencia dejada por sus padres. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO APARECER EN LA HERENCIA DE MIS PADRES, SEGÚN EL CÓDIGO CIVIL PERUANO?

Según comparte Infobae, el defensor público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), Fernando Vílchez Chávarri, indicó que los hijos tienen la condición de herederos forzosos conforme lo dispone la legislación peruana. Es decir, ellos tienen derecho a recibir partes iguales de la herencia (hijos matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos), con la condición de que estén debidamente reconocido a través de una partida de nacimiento, una resolución judicial o su respectiva inscripción en los registros oficiales. De esta manera, excluir de manera arbitraria a un hijo no tiene sustento legal, pues el Código Civil peruano garantiza la legítima, lo que significa que los bienes del fallecido deben ser respetados y no puede ser vulnerada por decisión del testador.

Es así que, existen varias formas de incorporarse a una sucesión, como realizar el trámite en una notaría, donde el heredero excluido puede solicitar su inclusión presentando un documento que acredite su vínculo familiar. Tras ser validado por el notario pasa a Registros Públicos a fin de su inscripción en el libro de sucesiones. Sin embargo, en caso de existir un conflicto entre los herederos, el notario pasa el caso al Poder Judicial. Allí, se inicia un proceso judicial de petición de herencia o ampliación de sucesión, mediante el cual un juez evalúa la validez del reclamo y, si lo considera fundado, dispone la inclusión del heredero en la distribución de los bienes.

¿QUÉ QUIERE DECIR LA SUCESIÓN INTESTADA?

Podemos entender la sucesión intestada o sucesión legal como el proceso que se activa en dos situaciones: primero, cuando el fallecido no dejó testamento o el que dejó es declarado nulo o caducado (según el artículo 815 del Código Civil, incisos 1, 3 y 4). En segundo lugar, cuando aunque exista un testamento, este resulta insuficiente para cubrir toda la sucesión del fallecido. Esto ocurre, por ejemplo, cuando un testamento no menciona a los herederos, a pesar de que haya hijos, y únicamente contiene disposiciones para legados específicos a determinadas personas, según Pasión por el Derecho.