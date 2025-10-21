La importancia de la herencia radica en el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que una persona deja a sus familiares tras su fallecimiento. De hecho, este puede transmitirse de dos formas: a través de una sucesión con testamento, cuando el fallecido dejó un documento que detalla la distribución de su patrimonio, o por sucesión intestada, en la que la ley determina quiénes serán los herederos y la manera en la que se efectuará el reparto de la riqueza. En ese sentido, muchos peruanos se preguntan cuáles son los derechos que tiene un hijo nacido fuera del matrimonio al momento de recibir una herencia. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA HERENCIA QUE PUEDEN RECIBIR LOS HIJOS NACIDOS FUERA DEL MATRIMONIO?

A través de una entrevista a ÚtileInteresante.pe, el abogado y docente de Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola, Abdías Sotomayor, indicó que en el caso de la herencia se encuentra dentro del Derecho Civil, principalmente en la rama de derecho de sucesiones. Por ello, el experto explicó que si no hay un testamento de la persona fallecida, los beneficiados de obtener los bienes son los conocidos como herederos forzosos, es decir, los que tienen un vínculo familiar y sanguíneo. Del mismo modo, si la persona fallecida estaba casada, el cónyuge pasa a ser considerado heredero forzoso o los convivientes por unión de hecho legalmente reconocida.

Además, quienes también forman parte de esta transmisión, que son producto del vínculo matrimonial, son los hijos e hijas. Con respecto a los hijos fuera del matrimonio, el Dr. Sotomayor sostuvo que para una sucesión intestada el notario jugará un papel fundamental en este importante trámite, ya que solicitará que se realice dos publicaciones en el diario El Peruano y otro en un diario nacional, con el objetivo de que aparezcan más hijos fuera de la relación en un rango de 10 días, quienes se presentarán ante el certificador para declarar su condición de herederos. Por último, al ser un tema complejo, el caso pasa a manos del Poder Judicial, instancia responsable de resolver la disputa legal.

“En el Perú, básicamente hay dos tipos de sucesión, la sucesión con testamento y la sucesión intestada. Uno no planifica que va a fallecer, por lo cual muchos de los casos en el país van a ser sucesiones intestadas, es decir, donde no hay testamento. Cuando se inicia la sucesión intestada (sin testamento), ahí aparecen los herederos forzosos fuera del matrimonio que tienen todo el derecho a ser herederos porque la ley así lo dispone y los hermanos conocerán a sus hermanos por parte del padre o madre. Son 10 días desde la publicación (del aviso en diarios). Puede presentarse cualquier persona que se considere heredero forzoso. Cuando se presentan, el notario ya no puede ver este caso y tiene que ir al Poder Judicial porque la ley así lo dispone”, detalló el experto en derecho sucesorio.

¿DE QUÉ TRATA LA SUCESIÓN INTESTADA?

Podemos entender la sucesión intestada o sucesión legal como el proceso que se activa en dos situaciones: primero, cuando el fallecido no dejó testamento o el que dejó es declarado nulo o caducado (según el artículo 815 del Código Civil, incisos 1, 3 y 4). En segundo lugar, cuando aunque exista un testamento, este resulta insuficiente para cubrir toda la sucesión del fallecido. Esto ocurre, por ejemplo, cuando un testamento no menciona a los herederos, a pesar de que haya hijos, y únicamente contiene disposiciones para legados específicos a determinadas personas, según Pasión por el Derecho.