La magia de Disney ya llegó a Lima. Después de 10 años el esperado espectáculo Disney On Ice: Un Viaje Mágico inició su temporada ayer, viernes 9 de setiembre, en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja, y desde el primer momento se convirtió en una experiencia inolvidable para grandes y chicos.

El show, cargado de color, música y emociones, transportó a los asistentes a los mundos más entrañables de Disney. Personajes tan queridos como Mickey, Minnie, Donald y Goofy fueron los anfitriones de esta travesía, mientras que clásicos como El Rey León, Toy Story, Moana, Los Increíbles, Aladino y Jazmin, cobraron vida sobre el hielo, desatando gritos de emoción en el público.

Sin embargo, las más ovacionadas de la noche fueron sin duda las hermanas Elsa y Anna, acompañadas por Olaf y Kristoff, quienes hicieron vibrar el recinto con la inolvidable historia de Frozen. Muchas niñas llegaron vestidas como la Reina Elsa de Arendelle, y no faltaron los pequeños disfrazados de Woody o Moana, creando una atmósfera festiva y familiar desde el ingreso al coliseo.

Durante el espectáculo, los niños cantaron, bailaron y vivieron una auténtica fiesta, compartiendo junto a sus padres una experiencia llena de recuerdos y emociones.

Las funciones continúan hasta el 10 de setiembte y las entradas están a la venta en Ticketmaster.