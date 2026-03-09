Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La segunda edición de los Premios Teatro en el Perú 2026 se realizará el próximo 25 de marzo en el Teatro Auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú. El evento es organizado por la Asociación Cultural Teatro en el Perú con el auspicio del Ministerio de Cultura del Perú y busca reconocer lo mejor de la escena teatral nacional.
La ceremonia se llevará a cabo en el marco del Día Mundial del Teatro y reunirá a destacados representantes del sector cultural. Durante la gala se presentarán números artísticos en vivo y se entregarán premios en distintas categorías, en una jornada dedicada a celebrar el crecimiento del teatro peruano.
La conducción del evento estará a cargo de los actores María Victoria Santana y Cristhian Palomino, quienes guiarán la premiación con presentaciones especiales y momentos destacados para la comunidad escénica.
La jornada comenzará desde las 6 p.m. con la tradicional alfombra roja, donde participarán actores, directores, dramaturgos, productores y gestores culturales. La actividad busca destacar el trabajo colectivo que sostiene la industria teatral en el país.
El público también podrá participar en la elección de los ganadores a través de la votación online disponible en el portal oficial de Teatro en el Perú. El proceso estará abierto hasta el 15 de marzo, permitiendo que los espectadores respalden a sus artistas y producciones favoritas.
Estos son los nominados a las categorías principales:
GÉNERO DRAMA - MEJOR OBRA
- “Un Espejo” de Sam Holcroft
- “Cyrano de Bergerac” de Edmond Rostand
- “Dr. Jekyll & Mr. Hyde” de Robert Louis Stevenson
- “Niños caen de los Árboles” de Mariana De Althaus
- “Hielo en la Sangre” de Claudia Sacha
- “Cariño Malo” de Alejandro Clavier
- “Maybe Baby” de Cinthia Delgado Ramos
- “Dos Siglos de Sobremesa” de Eduardo Adrianzén
- “Ana contra la Muerte” de Gabriel Calderón
- “Buenas Personas” de David Lindsay-Abaire
GÉNERO DRAMA - MEJOR DIRECCIÓN
- Wendy Vásquez por “Un Espejo”
- Jean Pierre Gamarra por “Cyrano de Bergerac”
- Francisco Cabrera por “Dr. Jekyll & Mr. Hyde”
- Mariana De Althaus por “Niños caen de los Árboles”
- David Carrillo por “Hielo en la Sangre”
- Alejandro Clavier por “Cariño Malo”
- Norma Martínez por “Maybe Baby”
- Adrián Galarcep por “Actos Consentidos”
- Juan Carlos Fisher por “Buenas Personas”
- Laura Silva por “Hamlet y Ofelia”
GÉNERO DRAMA - MEJOR ACTOR
- Renato Rueda por “Un Espejo”
- Alonso Cano por “Cyrano de Bergerac”
- Johan Escalante por “Los Amantes del Imperio”
- Óscar López Arias por “Actos Consentidos”
- David Carrillo por “Hielo en la Sangre”
- Gonzalo Molina por “Dos siglos de sobremesa”
- Carlos Victoria por “Las veces que no (te) dije te quiero”
- Sebastian Stimmann por “Cariño malo”
GÉNERO DRAMA - MEJOR ACTRIZ
- Érika Villalobos por “Actos Consentidos”
- Maria Grazia Gamarra por “Cyrano de Bergerac”
- Alejandra Guerra por “Ana contra la muerte”
- Karen Spano por “Niños caen de los Árboles”
- Celine Aguirre por “Hielo en la Sangre”
- Natalia Torres Vilar por “Clorinda”
- Jimena Lindo por “Buenas Personas”
- Fiorella Pennano por “Maybe Baby”
- Yaremís Rebaza por “Naranjas”
GÉNERO DRAMA - MEJOR ACTOR DE REPARTO
- Rodrigo Palacios por “Un espejo”
- Stefano Salvini por “Cyrano de Bergerac”
- Gonzalo Revoredo por “Actos Consentidos”
- Lucho Cáceres por “Niños caen de los Árboles”
- Jorge Guerra por “Buenas Personas”
- Diego Salinas por “Cariño Malo”
- Sergio Armasgo por “Las veces que no (te) dije te quiero”
- Alaín Salinas por “Dos siglos de sobremesa”
- Augusto Casafranca por “Niños caen de los Árboles”
GÉNERO DRAMA - MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
- Grapa Paola por “Ana contra la muerte”
- Alexandra Graña por “El cuarto de Verónica”
- Guadalupe Farfán por “Dos siglos de sobremesa”
- Magdyl Ugaz por “Laponia”
- Paulina Bazán por “Dos siglos de sobremesa”
- Eliana Fry García-Pacheco por “Hay que llenar la noche”
- Claudia Pascal por “Maybe Baby”
- Milene Vásquez por “Buenas Personas”
GÉNERO COMEDIA - MEJOR OBRA
- “Como te gusta” de William Shakespeare
- “Peter Pan Hasta las Patas” de Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry Shields
- “El barbero de Sevilla” de Beaumarchais
- “Reality Shock” de Carlos Gonzales Villanueva
- “La Ópera de Tres Centavos” de Bertolt Brecht
- “Un Robo hasta las Patas” de Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry Shields
- “Y ahora... ¿Qué hacemos con Jacinto?” de Alejandro Melero
- “Tragafortuna” de Ángelo Condemarín
- “Una Semana Nada Más” de Clément Michel
- “Crónica del Amor” de Fernando Castro
- “Monólogos de la Vagina” de Eve Ensler
GÉNERO COMEDIA - MEJOR DIRECCIÓN
- Fernando Castro por “Como te Gusta”
- Paloma Reyes de Sá por “Peter Pan Hasta las Patas”
- Alfonso Santistevan por “La Ternura”
- Joamoc por “Reality Shock”
- Jean Pierre Gamarra por “La Ópera de tres centavos”
- Juan Carlos Fisher por “Un Robo Hasta las Patas”
- Sergio Galliani por “Monólogos de la Vagina”
GÉNERO COMEDIA - MEJOR ACTOR
- Diego Sakuray por “Como te gusta”
- Emmanuel Soriano por “Peter Pan Hasta las Patas”
- Stefano Salvini por “El Barbero de Sevilla”
- Emanuel Caffo por “Reality Shock”
- André Silva por “La Ópera de tres centavos”
- Miguel Iza por “Coteras”
- Cristhian Palomino por “Y ahora... ¿Qué hacemos con Jacinto?”
- Manuel Gold por “Peter Pan Hasta las Patas”
- Armando Machuca por “Una Semana Nada Más”
- Juan Carlos Díaz por “Toma y Daca”
- Miguel Soriano por “La Estúpida Escopeta”
GÉNERO COMEDIA - MEJOR ACTRIZ
- Gisela Ponce de León por “Peter Pan Hasta las Patas”
- Maria Grazia Gamarra por “La Ópera de tres centavos”
- Alexandra Garcés por “Reality Shock”
- Carolina Cano por “Como te gusta”
- María del Carmen “Sirvas por Terapia Amorosa”
- Patricia Barreto por “Un Robo Hasta las Patas”
- Claudia Berninzon por “Tragafortuna”
- Sandra Bernasconi por “Secretos”
- Macla Yamada por “Crónica del Amor”
- Luciana Arispe por “¿Y Giulia?”
GÉNERO COMEDIA - MEJOR ACTOR DE REPARTO
- Cesar García por “Peter Pan Hasta las Patas”
- Christian Ysla por “Peter Pan Hasta las Patas”
- Roni Ramírez por “Reality Shock”
- Leonardo Torres Vilar por “Ópera de tres Centavos”
- Sebastián Ramos por “Un robo hasta las patas”
- Oscar Yepez por “Ópera de tres Centavos”
- Claudio Calmet por “Negocio Familiar”
- Nicolás Fantinato por “SER I.A. Comedia”
GÉNERO COMEDIA - MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
- Stephany Orúe por “Temis”
- Lucía Brozovich por “Un día como Cualquier Otro”
- Amaranta Kun por “Ópera de tres Centavos”
- Anaí Padilla por “Tragafortuna”
- Sonia Oquendo por “Y ahora... ¿Qué hacemos con Jacinto?”
- Magdyel Ugaz por “Una Semana Nada Más”
- Ximena Palomino por “Cómo Olvidar a tu Ex”
