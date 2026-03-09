Resumen

Premios Teatro en el Perú 2026 regresa con su segunda edición. (Foto: Instagram)
La segunda edición de los Premios Teatro en el Perú 2026 se realizará el próximo 25 de marzo en el Teatro Auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú. El evento es organizado por la Asociación Cultural Teatro en el Perú con el auspicio del Ministerio de Cultura del Perú y busca reconocer lo mejor de la escena teatral nacional.

