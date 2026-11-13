Los servicios de Microsoft comienzan a recuperarse tras más de 18 horas de una caída mundial que afectó a usuarios de al menos 70 países desde el jueves. La compañía estadounidense informó de avances en el restablecimiento de sus plataformas, aunque todavía persisten algunas dificultades de acceso y retrasos en la recepción de correos electrónicos.

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Entre los servicios afectados se encuentran Outlook, Teams, OneDrive, Microsoft 365 y Copilot, entre otras herramientas utilizadas diariamente por millones de personas, empresas e instituciones en todo el mundo. La interrupción también puede afectar indirectamente a plataformas externas que dependen de estos servicios, por ejemplo, aquellas que requieren códigos de verificación enviados por correo electrónico para permitir el acceso de sus usuarios.

Entre los países más perjudicados se encuentran Australia, Japón, Singapur y Filipinas. En Australia, el incidente provocó problemas de comunicación, gestión de pedidos y envío de facturas en empresas, organismos y servicios públicos, incluidos la agencia tributaria y algunos tribunales, según informó El País.

En Japón, el portavoz del Gobierno, Minoru Kihara, confirmó a Reuters que los problemas eran principalmente de comunicación y que no se habían registrado incidentes en centros sanitarios. Singapur reportó importantes interrupciones en los ministerios del Interior y de Salud, mientras que en Tailandia cuatro de los principales bancos suspendieron temporalmente algunos servicios relacionados con el correo electrónico.

El Perú tampoco escapó de la interrupción. Desde el mediodía del jueves, usuarios nacionales reportaron dificultades para acceder a Outlook y otros servicios de Microsoft. La versión peruana de Downdetector acumuló miles de reportes de fallas, según informó El Comercio. Las quejas continuaron durante la mañana del viernes, cuando algunos usuarios todavía señalaban problemas para ingresar a sus cuentas de correo electrónico.

Según Microsoft, el problema estaría relacionado con una sobrecarga en sus servidores. La compañía explicó que varios de ellos dejaron de funcionar inesperadamente, lo que provocó que los restantes asumieran una mayor carga de trabajo hasta saturarse. Aunque todavía investiga el origen de la falla, aseguró que no ha encontrado indicios de un ciberataque.

Respecto a la recuperación, Microsoft informó de mejoras importantes en Norteamérica y gran parte de Europa, así como avances en la región de Asia-Pacífico. Sin embargo, advirtió que algunos usuarios todavía podrían experimentar problemas intermitentes mientras continúa trabajando para restablecer completamente los servicios afectados.

Según datos de la propia compañía, Microsoft 365 cuenta con más de 450 millones de usuarios corporativos y 95 millones de clientes particulares. Por su parte, Teams, plataforma de videoconferencias y otras herramientas para entornos laborales, supera los 320 millones de usuarios. Estas cifras reflejan el alcance mundial de los servicios de Microsoft, aunque no representan la cantidad de personas afectadas por la interrupción.