Usuarios alrededor del globo reportaron problemas para acceder a sus cuentas de correo de Microsoft Outlook. (Foto: Simon Ray / Unsplash)
Usuarios alrededor del globo reportaron problemas para acceder a sus cuentas de correo de Microsoft Outlook. (Foto: Simon Ray / Unsplash)
Por Redacción EC

Los servicios de Microsoft comienzan a recuperarse tras más de 18 horas de una caída mundial que afectó a usuarios de al menos 70 países desde el jueves. La compañía estadounidense informó de avances en el restablecimiento de sus plataformas, aunque todavía persisten algunas dificultades de acceso y retrasos en la recepción de correos electrónicos.

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