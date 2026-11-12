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Resumen

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Donald Trump junto a Tim Cook, quien renunció este año al cargo de CEO de Apple. (Foto: AFP)
Donald Trump junto a Tim Cook, quien renunció este año al cargo de CEO de Apple. (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este jueves que el exdirector ejecutivo de Apple Tim Cook debería sustituir a Jensen Huang en Nvidia, quien dimitió después que salieran a la luz dos aventuras amorosas, incluida una con una supuesta espía china.

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