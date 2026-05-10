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Más de 1,570 viviendas en Madre de Dios serán encuestadas para medir seguridad ciudadana y acceso a servicios básicos. (Foto: INEI)
Más de 1,570 viviendas en Madre de Dios serán encuestadas para medir seguridad ciudadana y acceso a servicios básicos. (Foto: INEI)
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El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) visitará 1 576 viviendas en zonas urbanas y rurales de Madre de Dios para recolectar datos actualizados sobre seguridad ciudadana, acceso a servicios básicos y telecomunicaciones. Las visitas se realizarán como parte del trabajo de campo de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (Enapres).

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