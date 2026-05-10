El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) visitará 1 576 viviendas en zonas urbanas y rurales de Madre de Dios para recolectar datos actualizados sobre seguridad ciudadana, acceso a servicios básicos y telecomunicaciones. Las visitas se realizarán como parte del trabajo de campo de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (Enapres).

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La encuesta permitirá recopilar información sobre acceso a agua, desagüe y electricidad, uso de telecomunicaciones, percepción de inseguridad ciudadana, victimización y conocimiento de prevención de enfermedades como dengue, araña casera y rabia canina, entre otros temas vinculados al seguimiento y evaluación de 18 programas presupuestales del Estado.

Como parte de las acciones de supervisión, el jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán Flores, se trasladó a la región para verificar el desarrollo de las encuestas en algunas de las viviendas seleccionadas. Durante su visita, destacó que la Enapres constituye una herramienta fundamental para medir el avance de los programas presupuestales y fortalecer las estrategias públicas en beneficio de la población.

Asimismo, la información obtenida contribuirá a conocer con mayor precisión las condiciones de vida de la población y servirá para fortalecer el diseño y evaluación de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Alcance de la muestra y estudio

A nivel nacional, la Enapres contempla una muestra de 59 968 viviendas. En Madre de Dios se ha seleccionado un total de 1 576 viviendas distribuidos en zonas urbanas y rurales de la región.

De este total, 720 viviendas corresponden a la ciudad de Puerto Maldonado, capital del departamento, las cuales serán visitadas durante el 2026.

Las viviendas fueron seleccionadas mediante un proceso aleatorio, lo que garantiza la representatividad estadística de los resultados. La encuesta está dirigida a todas las personas que residen habitualmente en los hogares seleccionados, con el fin de obtener información precisa sobre su acceso a servicios y condiciones de vida.

Resultados recientes de la Enapres muestran que, en el año 2025, el 28,4% de la población de 15 y más años de edad en Madre de Dios fue víctima de algún hecho delictivo. Asimismo, el 87,6% considera que podría ser víctima de un hecho delictivo en los próximos 12 meses.

En relación con los servicios básicos, el 89,5% de los hogares del departamento cuenta con acceso al servicio de agua por red pública, mientras que el 94,7% dispone de energía eléctrica mediante red pública.

En telecomunicaciones, el 91,2% de la población de 6 y más años de edad accede y hace uso del servicio de internet, cifra superior al promedio nacional. Además, el 84,3% de la población de 12 y más años de edad manifestó estar satisfecha con el servicio de telefonía móvil.

Personal identificado y confidencialidad garantizada

El trabajo de campo está a cargo de personal técnico del INEI debidamente identificado con chaleco, gorra y fotocheck institucional con código QR, el cual permite verificar la identidad de los encuestadores a través de la página web oficial de la institución.

El INEI recordó que toda la información proporcionada por la población es estrictamente confidencial y está protegida por el secreto estadístico, conforme a lo establecido por ley.