A plena luz del día, un grupo de ‘raqueteros’ en moto acorralaron a adolescentes y les robaron celulares y otras pertenencias de valor cuando estaban conversando en la calle en la urbanización Los Naranjos, distrito de Los Olivos.

Según América Noticia, una mujer narró que entre los afectados está su hijo y que “de la nada vienen estos sujetos y los asaltan”.

Las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento del robo

También indicaron al matinal que hace algunos día, una madre de familia fue asaltada y no importó que tenía a sus dos menores hijos a su lado. Finalmente, los delincuentes le arrebataron el celular.

Ellos exigen mayor seguridad de parte de las autoridades ya que estos ataques son constantes. Aseguran que tienen atemorizados a casi todos los que viven en la zona.