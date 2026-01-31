Senamhi advierte radiación UV extremadamente alta en playas de Lima este fin de semana

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que durante el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero se registrarán niveles muy altos a extremadamente altos de radiación ultravioleta (UV) en las playas del litoral de Lima Metropolitana, lo que incrementa el riesgo para la salud de las personas que acudan a estos espacios durante el fin de semana.

De acuerdo con el pronóstico para el sábado 31 de enero, en las playas del norte de Lima, como Chacra Mar, Ancón, Santa Rosa y Ventanilla, el Índice Ultravioleta (IUV) alcanzaría valores de hasta 11, considerados extremadamente altos. En estas zonas se esperan temperaturas mínimas cercanas a los 20 °C y máximas de 25 °C.

Senamhi prevé índices UV críticos en el litoral limeño el 31 de enero y 1 de febrero. (Foto: Andina)

En las playas del centro de Lima, el Senamhi prevé valores de radiación UV alrededor de 10, clasificados como muy altos, con temperaturas mínimas de 20 °C y máximas de 25 °C. En tanto, en las playas del sur, el IUV llegaría a 9, también dentro del rango de radiación muy alta, con temperaturas mínimas de 19 °C y máximas de 24 °C.

Para el domingo 1 de febrero, los niveles de radiación se mantendrán elevados en todo el litoral limeño. En las playas del norte y centro, el IUV volvería a alcanzar valores de 11, mientras que en las playas del sur se esperan valores cercanos a 10. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 25 °C y 26 °C, según la zona.

Playas de Lima registrarán radiación ultravioleta muy alta y extrema este fin de semana. (Foto: Andina)

El Senamhi recordó que, según los criterios técnicos del Índice Ultravioleta, los valores entre 8 y 10 corresponden a radiación muy alta, y los valores iguales o superiores a 11 indican radiación extremadamente alta, lo que implica un mayor riesgo de daños en la piel y los ojos durante exposiciones prolongadas al sol.

Ante este escenario, la entidad recomendó evitar la exposición directa al sol entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m., así como utilizar protector solar, sombrero de ala ancha, lentes con protección UV, ropa que cubra la piel y mantenerse adecuadamente hidratado. El Senamhi continuará monitoreando las condiciones atmosféricas y brindando información actualizada a través de sus canales oficiales.

