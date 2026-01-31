Escuchar
Radiación UV llegará a niveles extremos en playas de Lima, alerta Senamhi. (Foto: Andina)

Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que durante el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero se registrarán niveles muy altos a extremadamente altos de radiación ultravioleta (UV) en las playas del litoral de Lima Metropolitana, lo que incrementa el riesgo para la salud de las personas que acudan a estos espacios durante el fin de semana.

Senamhi advierte radiación UV extremadamente alta en playas de Lima este fin de semana
