Este jueves 29 de enero, la capital vivió una precipitación típica de la estación en diversos distritos de Lima Metropolitana. Este evento se produjo en línea con el aviso emitido recientemente por el Senamhi. Vale destacar que podría volver a presentarse esta situación en las próximas horas.

¡No guardes el paraguas! Senamhi anuncia cuánto más durarán las lluvias intermitentes en Lima

Los informes indican que la precipitación inició en la zona Este de la capital, sobre todo en La Molina, Ate Vitarte y San Juan de Lurigancho, cerca de las 5 p. m.. Minutos más tarde, el fenómeno se propagó hacia otros sectores de la ciudad, incluyendo Carabayllo, Comas, San Juan de Miraflores, Jesús María, Villa María del Triunfo, el Cercado de Lima y más zonas.

“En Lima, se reporta cielo cubierto y lluvia generalizada proveniente de la sierra conforme a la anunciado en la nota de prensa. Se prevé que estas condiciones persistan durante las siguientes horas de forma intermitente”, dijo Senamhi.

Estas lluvias, que se presentarán de manera irregular y en distintos puntos, impactarán a la población durante toda la jornada y podrían mantenerse en ciertos lugares hasta el 1 de febrero.

En las zonas altoandinas del centro y sur del país se prevén lluvias de intensidad entre moderada y fuerte, acompañadas de granizo y nevadas en sectores ubicados por encima de los 2,800 y 3,800 metros sobre el nivel del mar, respectivamente.

Los territorios con mayor riesgo de experimentar estos fenómenos incluyen Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna.

¿Cuándo fue el día más caluroso del 2026 en el Perú? Así estará la temperatura para los próximos días, según Senamhi

A través de sus plataformas oficiales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú comunicó que Lima registró el pasado 23 de enero el día más caluroso desde que inició oficialmente el verano, con una temperatura máxima de 31,9 °C, según la estación Von Humboldt, ubicada en el distrito de La Molina. Asimismo, los expertos del Senamhi señalaron que este aumento de temperatura durante ese día, junto con la sensación de bochorno, estuvo vinculado al ingreso de vientos del norte y a la escasa cobertura nubosa, lo que no descartan que podría intensificarse en los siguientes días.

Qué debes saber sobre la nueva app de Senamhi

A través de una nota de prensa publicada en sus redes sociales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que lanzó su nuevo y novedoso aplicativo “Senamhi Perú Móvil”, con el objetivo de que la población nacional conozca en tiempo real y de manera sencilla el pronóstico meteorológico por diversas localidades, con datos sobre temperaturas, climas, precipitaciones, niveles de ríos, condiciones del mar y alertas, basados en información actualizada y validada por especialistas de dicha entidad.

De esta manera, esta herramienta permitirá mantener informada a la ciudadanía las 24 horas del día, los siete días de la semana, a fin de que puedan planificar sus actividades con total seguridad. Asimismo, para aquellos interesados en descargar la app, esta se encuentra disponible en todos los dispositivos móviles, ya sea mediante iOS (LINK) o Android (LINK). Para obtener el aplicativo en el teléfono y disfrutar de sus beneficios, solo deben acceder a la sección “Inicio” para consultar las condiciones climáticas actuales de su ubicación:

Para conocer los avisos meteorológicos, selecciona Clima.

Para revisar los avisos hidrometeorológicos, selecciona Hidro.

Para consultar las temperaturas mínimas, ingresa a Temperaturas.

Para conocer los riesgos climáticos en agricultura, selecciona Agro.