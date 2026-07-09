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Ganarse el voto, pero también la confianza

“La legitimidad de origen ya no se corrige; la de ejercicio se construye desde el primer día”.

    Martín Cabrera Marchán
    Por

    Consultor en gestión pública y asuntos parlamentarios

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    El 27 de julio no solo se instala el primer Congreso bicameral en 31 años: se instala el Parlamento con la legitimidad de origen más delgada de nuestra era democrática reciente. Los partidos que obtuvieron escaños suman apenas el 33,65 % del electorado hábil, la mitad del 68,2 % con que arrancó el Congreso del año 2000. No es un accidente del 2026: desde el 2016 ningún Parlamento ha vuelto a representar a la mitad de los electores. No estamos ante una caída, sino ante la consolidación de una tendencia de diez años.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.