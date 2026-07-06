El Día del Maestro en Perú es una de las fechas más importantes del calendario cívico escolar. Sin embargo, cada año surge la misma interrogante entre los padres de familia y los estudiantes: ¿Hay clases hoy lunes 6 de julio?

A pesar de que esta fecha no está catalogada oficialmente como un feriado nacional o un día no laborable decretado por el Gobierno, el Ministerio de Educación (Minedu) ya ha tomado una postura para este año. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre las actividades escolares de hoy.

¿Hay clases hoy lunes 6 de julio en los colegios de Perú?

No, no hay clases en los colegios públicos del país. El Minedu confirmó que las labores escolares quedan suspendidas este lunes 6 de julio en las instituciones educativas estatales.

Esta medida se toma con el objetivo de rendir un merecido homenaje a los docentes en su día y permitirles participar de las actividades conmemorativas organizadas por sus respectivas instituciones y sindicatos.

En el caso de los colegios privados, la decisión de suspender las clases o realizar una jornada reducida depende exclusivamente de la dirección de cada plantel. Se recomienda a los padres de familia verificar los canales de comunicación internos de cada escuela.

¿El Día del Maestro es feriado oficial o día no laborable?

Existe una confusión común sobre el estatus de esta fecha. Oficialmente, el 6 de julio no es un feriado nacional en el calendario peruano, ni tampoco ha sido declarado como día no laborable para el sector público general.

La suspensión de actividades es un beneficio exclusivo para el sector educativo, por lo que el resto de las actividades comerciales, bancarias y gubernamentales en el Perú operan con total normalidad.

¿Por qué se celebra el Día del Maestro el 6 de julio en Perú?

El día del maestro se celebra en Perú oficialmente desde 1953. Por otra parte, es bueno recordar que el 6 de julio de 1822, el libertador Don José de San Martín fundó la primera Escuela Normal de Varones en el Perú.

Este hito marcó el inicio de la educación pública y la formación institucional de los profesores en el país. Décadas más tarde, el presidente Manuel A. Odría oficializó mediante un decreto supremo que el 6 de julio se conmemoraría formalmente el Día del Maestro.

¿Cuándo se celebra el Día del Maestro en otros países de Latinoamérica?

Aunque la UNESCO promueve el Día Mundial de los Docentes el 5 de octubre, la mayoría de los países latinoamericanos celebran a sus profesores en fechas ligadas a su propia historia educativa:

Argentina (11 de septiembre): Se conmemora en honor al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, considerado “el padre del aula” por su enorme labor en la educación pública.

Se conmemora en honor al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, considerado “el padre del aula” por su enorme labor en la educación pública. Ecuador (13 de abril): La fecha rinde homenaje al nacimiento de Juan Montalvo, un destacado escritor, intelectual y educador ecuatoriano.

La fecha rinde homenaje al nacimiento de Juan Montalvo, un destacado escritor, intelectual y educador ecuatoriano. México y Colombia (15 de mayo): Coincide con la festividad de San Juan Bautista de La Salle, a quien el Papa Pío XII nombró como el patrono universal de todos los educadores de la infancia y de la juventud.

Coincide con la festividad de San Juan Bautista de La Salle, a quien el Papa Pío XII nombró como el patrono universal de todos los educadores de la infancia y de la juventud. Chile (16 de octubre): Esta fecha fue elegida para coincidir con la fundación del Colegio de Profesores de Chile en el año 1974.

Calendario de feriados en Perú: ¿Cuál es el próximo día libre?

Si te estás preguntando cuándo será el próximo descanso oficial para todos los trabajadores y estudiantes del país, la espera no será muy larga. El mes de julio cuenta con los tradicionales feriados por Fiestas Patrias: