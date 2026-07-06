Los profesores forman parte vital de la formación intelectual de los niños y jóvenes. Son los encargados de impartirles conocimiento y enseñarles diferentes materias que los ayudarán de cara al futuro. Por ese motivo, el Día del Maestro no es un día más, es la oportunidad perfecta para rendirle homenaje a ese docente que tiene como objetivo convertir a sus estudiantes en los mejores. A continuación, te vamos a contar todo lo que debes saber sobre esta fecha especial.

¿Cuándo se celebra el Día del Maestro?

Este 2026, el Día del Maestro se celebra el lunes 6 de julio. Como siempre sucede, en los colegios, institutos y universidades se preparan homenajes para los docentes.

¿Por qué se celebra el 6 de julio?

El origen de la celebración del Día del Maestro en el Perú data de un año posterior a la independencia. El libertador José de San Martín fundó la que fue la primera Escuela Normal de Varones el 6 de julio de 1822.

¿Por qué se festeja el Día del Maestro?

El Día del Maestro es una de las fechas más importantes del calendario cívico escolar. Se rinde homenaje a los docentes, quienes se encargan de forjar a las juventudes que en el futuro se encargarán de dirigir el destino del país.

Como parte de esta digna labor, los maestros del Perú se han encargado de guiar y llevar el conocimiento a distintas generaciones de nuestra sociedad, instruyéndolos con su sabiduría e inculcando valores.

Cuál es el origen del Día del Maestro

La historia del Perú está marcada por el reconocimiento a aquellos encargados de inculcar conocimiento. De hecho, durante el Tahuantinsuyo ya se rendía homenaje a los sabios y amautas incas, maestros respetados y venerados por sus funciones en aquella época.

A pesar del tiempo transcurrido, este reconocimiento hacia los maestros no ha cambiado. Ellos siguen cumpliendo un rol sacrificado y noble por la educación de la juventud. Y a pesar que sus funciones suelen ser anónimas, no dejan de cumplir una misión importante.

Frases por el Día del Maestro

“Nos guías, nos soportas, nos inspiras y nos enseñas. ¡Feliz Día del Maestro!”

“Gracias por enseñarnos con el corazón. ¡Feliz Día del Maestro!”

“Un buen maestro vive siempre en el corazón de sus alumnos”

“Lo que un profesor escribe en la pizarra de la vida nunca puede ser borrado”

“Un gran maestro toma la mano, abre la mente y toca el corazón”

“Gracias por enseñarme a cómo pensar, no qué pensar”

Mensajes por el Día del Maestro

“Un maestro no solo enseña, cultiva las mentes, el intelecto y buenos modales. Un maestro es todo un arquitecto”

“Los verdaderos héroes no tienen capa ni espada, solo un lápiz y una pizarra y con ellos enseñan. ¡Feliz día, maestro!”

“Un gran maestro toma la mano, abre la mente y toca el corazón”

“Por haber aprendido el arte de enseñar y por ejercerlo cada día con verdadero amor, ¡Gracias Maestro!”

Cuándo se celebra el Día del Maestro en otros países