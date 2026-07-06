El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

El Día de la Maestra y del Maestro

“Más del 60% de docentes en colegios públicos y privados a nivel nacional son mujeres, y no decirlo explícitamente significa invisibilizar su esfuerzo”.

    Francisco Miró Quesada Westphalen
    Por

    Periodista y docente

    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Minedu dispuso una nueva fecha para celebrar el Día del Maestro este 2024 en Perú. Descubre de qué fecha se trata. Foto: Andina
    Minedu dispuso una nueva fecha para celebrar el Día del Maestro este 2024 en Perú. Descubre de qué fecha se trata. Foto: Andina

    A veces se considera que la discusión acerca de la validez del lenguaje inclusivo es irrelevante. Sin embargo, en el caso del profesorado a nivel nacional, es un acto de justicia. No se trata de desmerecer el trabajo que hacen cientos de miles de maestros, y mucho menos en una fecha tan especial, en la que conmemoramos su trascendental labor.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.