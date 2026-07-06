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El maestro como promotor de humanidad

“Ser maestro significa acompañar, formar, inspirar… y muchas veces, convertirse en ese referente”.

    Jorge Camacho Bueno
    Por

    Educador

    jcamacho@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Celebrar el Día del Maestro es reconocer la contribución invaluable de estos educadores a la vida de nuestra nación. Como todo lo fundamental, su impacto a menudo pasa desapercibido, escondido en los cimientos de la sociedad. Una sociedad suele reconocer la importancia vital de la educación cuando se enfrenta a grandes desafíos, como los que vivimos hoy en día. El futuro de una nación no solo se mide por la cantidad de jóvenes que la componen, que aseguran el recambio generacional, sino también por la calidad de su educación.

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