Por Redacción EC

El Día del Maestro en México fue establecido mediante un decreto aprobado en 1917. Aunque no se trata de artículos constitucionales específicos como los de la Constitución, sí existieron disposiciones oficiales relacionadas con su creación. La fecha 15 de mayo fue elegida porque coincide con la toma de Querétaro en 1867 durante el triunfo republicano y la festividad de San Juan Bautista de La Salle patrono de la educación. Se suele celebrar con actividades especiales para agradecer y reconocer el trabajo de los docentes. Según las regiones en donde se encuentre la escuela, las celebraciones pueden ser sencillas o muy elaboradas. En algunas instituciones se entregan diplomas, medallas por años de servicio y reconocimientos públicos. En muchas escuelas no hay clases normales o las actividades académicas se reducen para dedicar el día a la celebración. También, se brindan desayunos especiales, almuerzos o convivios y reuniones organizadas por padres de familia o directivos. Sin embargo, son los mensajes de agradecimiento al maestro por parte de los estudiantes que se vuelven una costumbre cada año por las palabras, frases o escritos que expresan reconocimiento, cariño y gratitud.