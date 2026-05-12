El Día del Maestro en México fue establecido mediante un decreto aprobado en 1917. Aunque no se trata de artículos constitucionales específicos como los de la Constitución, sí existieron disposiciones oficiales relacionadas con su creación. La fecha 15 de mayo fue elegida porque coincide con la toma de Querétaro en 1867 durante el triunfo republicano y la festividad de San Juan Bautista de La Salle patrono de la educación. Se suele celebrar con actividades especiales para agradecer y reconocer el trabajo de los docentes. Según las regiones en donde se encuentre la escuela, las celebraciones pueden ser sencillas o muy elaboradas. En algunas instituciones se entregan diplomas, medallas por años de servicio y reconocimientos públicos. En muchas escuelas no hay clases normales o las actividades académicas se reducen para dedicar el día a la celebración. También, se brindan desayunos especiales, almuerzos o convivios y reuniones organizadas por padres de familia o directivos. Sin embargo, son los mensajes de agradecimiento al maestro por parte de los estudiantes que se vuelven una costumbre cada año por las palabras, frases o escritos que expresan reconocimiento, cariño y gratitud.

¿Qué sucesos históricos pasaron en México antes del 15 de mayo de 1917 por las cuales los diferentes gobiernos han respetado?

El Congreso mexicano aprobó la propuesta presentada por los diputados Benito Ramírez García y Enrique Viesca Lobatón. Posteriormente el presidente Venustiano Carranza promulgó el decreto el 27 de setiembre de 1917. Aunque el Día del Maestro no nace directamente de un artículo constitucional, sí está relacionado con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 en la que establece: El derecho a la educación, la educación laica, la educación gratuita y la obligación del Estado de impartir educación. El decreto que instituyó el Día del Maestro en México establece básicamente la creación oficial de la celebración y la forma de conmemorarse. Sus propósitos eran honrar el trabajo de los maestros, resaltar la importancia de la educación y promocionar el reconocimiento social hacia los docentes. Debido a estos principios, la figura del maestro adquirió gran importancia nacional. Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 fortaleció el papel de la educación pública en el país.

El sistema educativo tuvo sus cimientos en la Revolución Mexicana que trajo, igualdad social, modernización y crecimiento

Durante el gobierno de Porfirio Díaz (1876–1911), en los sucesos de la Revolución Mexicana, se impulsó la modernización educativa con la creación de más escuelas, la profesionalización parcial de la labor docente y se buscó reducir el analfabetismo. Sin embargo, a pesar de ello, la educación seguía siendo limitada para gran parte de la población rural y pobre porque los índices de analfabetismo seguían siendo altos. Se establecieron bases sólidas para la educación pública moderna, destacando la obligatoriedad y gratuidad de la primaria, la creación de escuelas normales y la fundación de la Universidad Nacional en 1910. Aunque el índice de alfabetismo aumentó poco, la calidad educativa mejoró notablemente y se sentaron las bases del sistema educativo moderno. Por otro lado, Benito Juárez se reafirmó la educación laica y gratuita que impulsó la igualdad de oportunidades educativas para mujeres, permitiéndoles ingresar a la preparatoria y estudios superiores. Se optó por una estructura formal enfocada en la ciencia y la razón, buscando que los mexicanos “pensaran en lugar de memorizar”.

México honra a sus maestros en su día con una celebración muy conmemorativa que valora su profesionalismo y su dedicación

La celebración por el día del maestro es una muestra de gratitud social hacia el compromiso de los educadores con la sociedad mexicana. Los alumnos suelen organizar bailes, números artísticos, obras teatrales, canciones dedicadas a los maestros, poemas y discursos de agradecimiento. En muchas escuelas el 15 de mayo no hay clases normales o las actividades académicas se reducen para dedicar el día a la celebración. El Día del Maestro en México no solo es una fecha escolar, sino también una forma de valorar el papel de los docentes en la formación de la sociedad y en el desarrollo educativo del país. Los alumnos escriben frases como: “Gracias maestro por enseñarnos con paciencia y dedicación”, “Su esfuerzo y compromiso dejan huellas en nuestras vidas”, “Gracias por motivarnos a ser mejores cada día”, entre otras más. Los maestros cumplen un papel fundamental en la educación y formación personal de los estudiantes. Por eso, estos mensajes buscan reconocer no solo sus conocimientos, sino también su vocación y dedicación.