IPAE Acción Empresarial oficializó el nombramiento del consultor e investigador de mercados Rolando Arellano Cueva como presidente del Comité Organizador de CADE Ejecutivos 2026, la edición número 64 del principal foro empresarial del Perú, el encuentro empresarial más importante del Perú.

Arellano Cueva será el responsable de estructurar la agenda y realizar coordinaciones logísticas de la edición número 64 del foro empresarial, que se desarrollará en una coyuntura caracterizada por el inicio de un nuevo ciclo político a nivel nacional.

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El comité también estará integrado por diversos representantes de gremios privados y ejecutivos de compañías operantes en el mercado local. Entre los integrantes figuran directivos como Gonzalo Galdos, de IPAE; María Isabel León, expresidenta del foro; Martín Naranjo, de la Asociación de Bancos; y Juan Stoessel, de la cadena Casa Andina.

Evento tendrá al Cusco como sede por quinta vez

La provincia de Urubamba acogerá el desarrollo de las plenarias de encuentro corporativo, por quinta vez a lo largo de su historia. Los asistentes se congregarán en el Centro de Convenciones Plaza Yanahuara, ubicado dentro de las instalaciones de la Ciudadela de Salud Infantil “Virgen de VIDAWASI”.

CADE Ejecutivos 2026 se realizará del 24 al 26 de noviembre en Urubamba, Cusco.

El presidente de IPAE Acción Empresarial, Gonzalo Galdos agradeció a la Ciudadela de Salud Infantil ‘Virgen de VIDAWASI’ por “abrirnos nuevamente sus puertas y convertirse en la sede de CADE Ejecutivos 2026. Más que un espacio para el encuentro”. “VIDAWASI representa un ejemplo de cómo el compromiso, la colaboración y el propósito compartido pueden transformar vidas y generar un impacto positivo en el país”, agregó.

La elección del Cusco como región anfitriona fue el resultado de una convocatoria abierta iniciada en diciembre de 2025 y concluida en marzo del presente año. Los inspectores técnicos evaluaron variables logísticas clave que incluyeron la accesibilidad terrestre, la seguridad perimetral, la capacidad de la red de alojamiento y las condiciones de conectividad aérea del destino.

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Trayectoria de Ronaldo Arellano y objetivos del foro

Arellano Cueva, quien posee un doctorado en Marketing Cuantitativo por la Universidad de Grenoble (Francia) y fue galardonado con el Premio IPAE al Empresario del Año en 2016, asumirá la dirección con el encargo de articular propuestas público-privadas descentralizadas. Además, ha liderado proyectos en distintos países de América Latina y es autor de 25 publicaciones sobre consumo, sociedad y mercados emergentes.

La agenda de trabajo de la edición 64 se enfocará en sentar bases de diálogo entre el empresariado, los estamentos de la academia, los gobiernos regionales y representantes civiles para perfilar políticas orientadas a acelerar el crecimiento económico, reducir las brechas de infraestructura en el interior del país y elevar los índices de competitividad nacional.