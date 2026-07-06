Arellano Cueva será el responsable de estructurar la agenda y realizar coordinaciones logísticas de la edición número 64 del foro empresarial, que se desarrollará en una coyuntura caracterizada por el inicio de un nuevo ciclo político a nivel nacional. Foto: Andina/composición GEC
Arellano Cueva será el responsable de estructurar la agenda y realizar coordinaciones logísticas de la edición número 64 del foro empresarial, que se desarrollará en una coyuntura caracterizada por el inicio de un nuevo ciclo político a nivel nacional. Foto: Andina/composición GEC
Por Redacción EC

IPAE Acción Empresarial oficializó el nombramiento del consultor e investigador de mercados Rolando Arellano Cueva como presidente del Comité Organizador de CADE Ejecutivos 2026, la edición número 64 del principal foro empresarial del Perú, el encuentro empresarial más importante del Perú.

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