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CADE Ejecutivos 2026 se realizará del 24 al 26 de noviembre en Urubamba, Cusco.
CADE Ejecutivos 2026 se realizará del 24 al 26 de noviembre en Urubamba, Cusco.
Por Maritza Saenz

CADE Ejecutivos vuelve a Urubamba, Cusco, para celebrar su edición n.° 64, los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2026, bajo el lema “Unidos para Avanzar”. El evento busca reunir a empresarios, nuevas autoridades nacionales y regionales, representantes de la sociedad civil e inversionistas extranjeros para generar compromisos concretos que contribuyan al desarrollo del país.

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