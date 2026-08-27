CADE Ejecutivos vuelve a Urubamba, Cusco, para celebrar su edición n.° 64, los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2026, bajo el lema “Unidos para Avanzar”. El evento busca reunir a empresarios, nuevas autoridades nacionales y regionales, representantes de la sociedad civil e inversionistas extranjeros para generar compromisos concretos que contribuyan al desarrollo del país.

“Es probablemente la más importante reunión donde empresarios de todos los sectores y de todas las regiones se juntan también con las autoridades para discutir y tratar de buscar el progreso para el país”, señaló Rolando Arellano Cueva, presidente de CADE Ejecutivos 2026.

Los conversatorios estarán guiados por tres ejes: la nueva geopolítica mundial, las nuevas tecnologías y la situación política, social y económica del país. Para ello, se ha diseñado un programa que contará con la participación de autoridades, empresarios y representantes internacionales.

El programa

Durante el martes 24 de noviembre se realizará un diagnóstico sobre qué está impidiendo el crecimiento y qué podría ayudar al país a avanzar. Para ello, se contará con la participación de Gonzalo Galdós, presidente de IPAE Acción Empresarial, y Rolando Arellano Cueva, presidente de CADE Ejecutivos 2026. También se espera la confirmación de Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros, entre otros invitados.

El miércoles 25, el debate se centrará en el crecimiento de las regiones. Participarán el presidente de la Confiep, Jorge Zapata; el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, entre otros representantes. Además, se compartirán los resultados que se consiguieron tras reuniones previas con representantes de las cámaras de comercio de todas las regiones peruanas.

Por la tarde del mismo día, la tecnología tomará protagonismo. En este bloque participarán el ministro de Economía, Elmer Cuba, y el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde.

La jornada de cierre, el jueves 26, tendrá como principales invitados a la presidenta de la República, Keiko Fujimori y al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn; la participación de ambos está aún por confirmar. El programa también contempla la participación de representantes del sector empresarial. La discusión se enfocará en la coordinación entre empresas, regiones y Estado para acelerar el desarrollo.

Las expectativas

Una de las participaciones más esperadas es la de la presidenta de la República, Keiko Fujimori. No obstante, Arellano señaló que espera que su intervención transmita un fuerte compromiso con el trabajo conjunto entre el Estado, las empresas y las regiones.

“No es un CADE de contenido político, es un CADE que busca tratar de avanzar desde una visión mucho más amplia. Lo que esperamos de este gobierno no es solo que escuche lo que los empresarios de las regiones quieren o necesitan, sino que también muestre su compromiso de apoyar y trabajar conjuntamente. No estamos para pedirle al Estado, sino para decirle cómo podemos colaborar. Eso podemos esperar del gobierno: una mayor voluntad de colaboración”, refirió Arellano.

A su vez, Gonzalo Galdós, presidente de IPAE Acción Empresarial, destacó que “son momentos críticos para el país y no se trata de alimentar la controversia política, sino de pasar a una nueva etapa en la que el Estado, a través de sus poderes y el Ejecutivo en particular, reinicie una etapa de trabajo conjunto con el empresariado y la sociedad civil”.

El evento se desarrollará en el centro de convenciones Yanahuara, de la organización Vidahuasi, que promueve, desarrolla y ejecuta acciones de salud y cultura, a favor de la descentralización de los servicios de salud en pediatría especializada en el Perú.