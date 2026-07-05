Jacqueline Tapullima, diputada electa de Juntos por el Perú (JP), presentó una huella dactilar y firma que no era suya para postular al Congreso en las recientes elecciones generales del 2026, según denunció “Cuarto Poder”.

Según el dominical, la firma y huella digital del documento que presentó para postular al Parlamento por la región San Martín habrían sido adulterados y corresponderían a otra persona.

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Además, una pericia elaborada por la Policía Nacional (PNP) señala que las impresiones dactilares del índice derecho e izquierdo son diferentes a los que se consignó en el documento oficial.

“Se ha establecido de manera técnica y científicamente que la impresión dactilar reseñada con tampón color azul para sellos, no corresponde del pulpejo dactilar de su titular”, dice el informe.

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Por este hecho, el pasado 13 de mayo el Ministerio Público le abrió investigación por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y contra la fe pública, en la modalidad de falsedad genérica.

Consultada sobre la denuncia, Jacqueline Tapullima se limitó a señalar que esperará el resultado de las investigaciones y no quiso declarar más sobre el tema. “Voy a esperar el informe, la investigación”, dijo la diputada electa, quien no ha acudido a las citaciones fiscales.

En tanto, Silvia Guevara, abogada especialista en derecho electoral, señaló que lamentablemente no se podrá hacer nada porque Tapullima ya fue proclamada diputada y recibió sus credenciales.

“Estamos frente a una diputada electa que inicialmente no tenía la voluntad de participar y no habría cumplido con suscribir un anexo correspondiente de consentimiento, pero que al haber ganado, viéndose beneficiada, va a juramentar como tal”, indicó.

A su vez, Victoria Mejía, simpatizante de JP, afirmó que no conocía a Jacqueline Tapullima y que supo de ella por fotografías publicadas en sus redes sociales. También la acusó de realizar una campaña “falsa”.

“Solamente decían ‘Jacqueline’, pero no sabíamos quién era. También había colgado fotos en las redes aparentando, para engañar falsamente a la gente diciendo que hizo campaña. Ella no hizo campaña en ningún momento. Ella siempre dijo que no tenía plata para la campaña”, aseveró.

Fuentes de “Cuarto Poder” señalaron que la inscripción de Jacqueline Tapullima solo “buscó cumplir con el requisito de paridad, sin importar cómo, solo llenar la lista de candidatos de Juntos por el Perú por la región San Martín para que sea admitida”.