Jacqueline Tapullima es diputada electa de Juntos por el Perú (JP). (Foto: JNE)
Jacqueline Tapullima es diputada electa de Juntos por el Perú (JP). (Foto: JNE)
Por Redacción EC

Jacqueline Tapullima, diputada electa de Juntos por el Perú (JP), presentó una huella dactilar y firma que no era suya para postular al Congreso en las recientes elecciones generales del 2026, según denunció “Cuarto Poder”.

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