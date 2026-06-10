El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

El desafío de construir un solo Perú

“La historia demuestra que ninguna mitad del país puede prosperar sin la otra”.

    María Isabel León
    Por

    Empresaria y expresidenta de Confiep

    misabel@comercio.com.pe

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Más allá de quién resulte finalmente ganador, el principal mensaje que deja esta elección presidencial es que el país está pidiendo a gritos ser escuchado. Los resultados ajustados no representan una victoria contundente de una visión sobre otra; reflejan, más bien, un país profundamente fragmentado, donde millones de ciudadanos sienten que sus preocupaciones, necesidades y expectativas no han sido atendidas durante demasiado tiempo.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.